Plateanmeldelse: Diverse artister – «Crescendo i gågata: En hyllest til Lillebjørn Nilsen»: 70-årsfeiring på sparebluss

En av våre store sangskatter hylles med en smålåten og sammenrasket utgivelse.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Som en ruvende skikkelse i den norske visetradisjonen, underfundig Oslo-ambassadør i en klasse for seg og gitarlærer for flere generasjoner nordmenn, er det en selvfølge at Lillebjørn Nilsen feires når han bikker 70 like før jul i år. Han hadde imidlertid fortjent en mer helhjertet gave enn hyllestalbumet «Crescendo i gågata».

Platen består av åtte(!) låter – litt mer enn én sang fra hvert tiår han har vært aktiv som artist, med andre ord. Tre av tolkningene har blitt gitt ut i likelydende versjoner tidligere. Den av sangene med den soleklart mest omfattende gjestelisten, er til alt overmål ikke engang en Nilsen-låt.

For å starte med sistnevnte: «Lillebjørns franske vals» er i beste fall en bagatell og i verste fall en hul karikatur av kunstneren som ung bohem. Jan Eggum, Birgitte Grimstad, Finn Kalvik, Åse Kleveland, Lars Klevstrand, Halvdan Sivertsen, Øystein Sunde og Kari Svendsen (puh!) gjør trolig så godt de kan, uten at de lykkes i å skape noe det frister å høre på noensinne igjen.

Lars Lillo-Stenberg har fått med seg resten av deLillos på en tapning av «Bysommer» som lener seg tett mot «Oslo»-versjonen fra 2000. Han gjør en kledelig luftig «Far har fortalt» med Oslo-Filharmonien i ryggen – et grep som også fungerer i Frida Ånneviks trygge, men fine tolkning av tittelsporet.

Sondre Lerche kommer aller best ut av dette. «Så nære vi var» er en elegant og vakker påminnelse om Lillebjørn Nilsens kapasitet som låtskriver, samtidig som bergenseren setter sitt umiskjennelige avtrykk på det hele. Dette prosjektet kunne trengt flere – mange flere – bidrag av samme kaliber.

BESTE LÅT: Sondre Lerche: «Så nære vi var»