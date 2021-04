SISTE KONSERT: Axl Rose og gitarist Slash i Guns N’Roses fikk æren av å avslutte over 30 år med storkonserter på Valle Hovin i 2018. Nå kan det bli storkonserter der igjen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Vil gjenåpne Valle Hovin for storkonserter

Prekær mangel på store konsertarenaer i Oslo-området fører til at arrangørgiganten Live Nation snuser på Valle Hovin igjen.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Det kommer frem av et notat som VG har fått tilgang til. Det har ikke vært arrangert konserter på ærverdige Valle Hovin siden 2018.

– Vi vurderer det, og ser på alle alternativer, sier sjefen for konsert- og festivalavdelingen i Live Nation Norge, Martin Nielsen, til VG.

Hans problem er at det per i dag ikke finnes alternativer i Oslo-området som kan ta mot publikumsmasser mellom 20.000 og 50.000 mennesker.

– Akkurat nå finnes det én arena for artister som selger over 25.000, og det er Voldsløkka med en kapasitet på 55.000, men den er begrenset til en helg – eller to sammensatte konserter – per år. Ullevaal stadion med kapasitet på 30.000 er allerede dyr, og det blir ikke lettere når de har byttet ut vanningssystemet og sydd sammen kunstgresset, bemerker Nielsen.

I et brev til Oslo kommune skriver Live Nation rett ut at de tviler på om Ullevaal stadion kommer til å bli brukt som konsertarena igjen etter oppgradering. Dermed kommer Valle Hovin inn igjen som et alternativ for storkonserter, snart tre år etter at Guns N’Roses’ «Paradise City» var siste låt som ljomet over betongdekket på den gamle skøytebanen.

Da var det igjen tre år siden forrige konsert på Valle Hovin, arenaen som siden 1987 har huset verdens største artister som Bruce Springsteen, Michael Jackson, Prince og Pink Floyd, for å nevne noen få.

Ekebergsletta blir av Live Nation heller ikke ansett som aktuell ettersom den er opptatt en hel sommermåned med Norway Cup. Ettersom Martin Nielsen er svensk, drar han gjerne en sammenligning med hjemlandet.

– I Sverige har de tre stadion-alternativer: Friends i Stockholm (52.000), Ullevi i Göteborg (60.000) og Tele2 i Stockholm (35.000). Det er vanskelig for oss å hente hit Beyoncé, Coldplay, Ed Sheeran og så videre allerede i utgangspunktet, og det blir ikke lettere når Oslo ikke legger til rette eller gjør en anstrengelse for å lette vårt arbeid, sier han.

– Hvilke alternativer finnes til Voldsløkka i dag?

– Nettopp, hvilke alternativ skal vi se på? Vi får undersøke områder som eies og drives av private aktører. Vi får undersøke i andre byer. Vi får prioritere de som forstår at våre store arrangementer bidrar til opp mot 100 millioner kroner i ekstra byinntekter og som kanskje kunne komme foran en cricket-match eller en fotballkamp i lavere divisjoner som i utgangspunktet kan flyttes, mener Martin Nielsen.

Live Nation har allerede et godt fotfeste i andre byer. Nylig booket de Guns N’Roses til Forus travbane i Stavanger, og de står bak konserter med Bruce Springsteen både i Granåsen i Trondheim og på Koengen i Bergen der Live Nation ifølge Bergens Tidende i fjor overtok aksjemajoriteten til den lokale arrangøren, Bergen Live.

Bergen Live har igjen leieavtale frem til 2028 for bruk av Bergenhus festning/Koengen som konsertarena.

I Oslo hadde Live Nation leid Voldsløkka for en storkonsert tidlig i juli, men denne er av naturlige pandemiårsaker avlyst. Martin Nielsen ønsker ikke å si hvilken artist som skulle fylle Voldsløkka i sommer.

Sammen med arrangørkollegene i All Things Live og FKP Scorpio – som begge også har planer om å bruke Voldsløkka – har imidlertid Live Nation i det tidligere nevnte brevet til Oslo kommune beskrevet kommunens retningslinjer for bruk av Voldsløkka som «umulige å følge i praksis, uavhengig av arrangør eller artist».

Av den grunn har altså Valle Hovin igjen dukket opp som et alternativ, dersom arenaen åpner for sommerbruk etter rehabilitering,

POSITIV: Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal, er positiv til å bruke Valle Hovin som konsertarena igjen. Foto: Heiko Junge

– Valle Hovin har vært arena for en rekke store konserter opp gjennom årene, og jeg er positiv til at Valle Hovin også i fremtiden kan brukes til konserter dersom det blir mulig og hensiktsmessig, sier Oslos byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal.

– Vi jobber nå med rehabilitering av Valle Hovin, og vi må i den forbindelse se på hvilken sambruk som er mulig. Det pågår detaljprosjektering av anlegget med en flytting og reetablering av kunstisbanen. Det skal gjøres forberedende arbeid slik at det kan være mulig å etablere tak over isflaten på et senere tidspunkt. Det er foreløpig ingen konkrete planer for når et tak over isflaten eventuelt kommer. Om en skøytehall er like attraktiv og egnet for konserter er usikkert, presiserer han.

Byråden forteller at han også jobber med de store konsertarrangørenes kritiske innspill rundt Voldsløkka og erkjenner at det er knapphet på arenaer av slike dimensjoner i Oslo-området.

– Jeg vil gjerne at det skal være store konserter i Oslo og Byrådet prøver å tilrettelegge for det. Plass er et knapphetsgode i Oslo, så vi er åpne for at de arealene vi har brukes til flere ting. Det er en balansegang mellom lang reservering og slitasje på anlegget, og det å gjøre Oslo til en attraktiv arena for store artister, sier Omar Samy Gamal.