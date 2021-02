TIX: − Et helt folk trenger ikke rotte seg sammen

Årets MGP-vinner Andreas «TIX» Haukeland har gått hardt ut mot norske musikkanmeldere. Nå anser han debatten som død.

Vinnersangen «Ut Av Mørket» eller «Fallen Angel» fikk terningkast 1 av Dagbladet og NRK, og terningkast 2 av VGs anmelder.

Det som riktignok fikk mest oppmerksomhet i etterkant av finalen var dette:

«Jeg skal spise Tix-pannebåndet, på en seng av knuste glasskår fra brillene hans, dersom han vinner MGP-finalen». Ordene var skrevet av Dagbladets musikkanmelder Anders Grønneberg.

– Jeg synes det er helt fair å gi meg lavt terningkast om de ikke liker låtene mine, bare man oppfører seg i det offentlige rom. Men det er én anmelder som har lovet at han skal spise et TIX-pannebånd på en seng av knuste glasskår fra brillene mine, det har jeg tenkt til å ta ham på ordet på, han skal gjøre det. Og hele Norge skal få se det, sa MGP-vinneren til VG etter finalen.

Som sagt, så gjort. Tirsdag møttes de to i «Debatten» på NRK. Grønneberg holdt sitt ord, og spiste deler av pannebåndet.

– Nå kan det føles som et helt land er imot deg. Jeg synes ikke det er riktig. Jeg vil ikke at du skal spise det pannebåndet, om du virkelig ikke vil. For meg spiller det ingen rolle, jeg ville bare ha en saklig prat, sa MGP-vinneren.

– En hyggelig gest, men jeg står ved det jeg har sagt, svarte Grønneberg.

Resultatet kan du se i videoen under:

Til VG utdypet TIX etter programmet:

– Jeg synes at selv om en fyr tar feil, trenger ikke et helt folk rotte seg sammen mot ham. Jeg synes selvfølgelig det er litt gøy at det ble som det ble, men jeg og Anders hadde en fin tone i etterkant. Alt er tipp-topp stemning. Vi er nok litt uenige, men det viktigste er at jeg har fått frem at når man ser noe galt skje, hev stemmen og si fra.

«Trenger litt tilsnakk»

I «Debatten» åpnet TIX med å si at han mener tror Grønneberg er en fin fyr, men at «han trenger litt tilsnakk».

– Jeg reagerer på signaleffekten og holdningene i uttalelsene «hva med å grine litt på Lindmo». Jeg grein litt på «Lindmo», så stakk jeg og grein litt på MGP etterpå, åpnet han.

I DEBATT: Dagbladets musikkanmelder Anders Grønneberg med Andreas «TIX» Haukeland i bakgrunn. Foto: Annika Byrde, NTB

TIX har vært åpen om sin egen psykiske helse, og at han på et tidspunkt ønsket å ta sitt eget liv, noe han har snakket om på NRK-programmet «Lindmo».

– «Skal du grine»-holdningen er grunnen til at det er så vanskelig, spesielt for gutter, å åpne seg om psykisk helse. Det er et problem at slike uttalelser får flyte fritt i det offentlig rom, fortsatte han.

Grønneberg startet med å gratulere TIX med seieren i MGP, og legger ikke skjul på at han «ikke så den komme».

– Det var et lite stikk til TIX og alle artister, som når de kommer trekkende med et kulturprodukt, så går de til Skavlan eller Lindmo og selger seg inn med en mørk eller trist historie, så får de masse PR, medlidenhet og et veldig mye større publikum enn det de kanskje har, svarte Grønneberg på hvorfor han skrev setningen «hva med å grine litt på Lindmo» i sin anmeldelse av Ane. Fins «Walking In My Sleep».

– Jeg har ikke noe problem med at du snakker om psykisk helse. Jeg synes det er veldig viktig, sa musikkanmelderen.

VANT: Andreas «TIX» Haukeland vant MGP. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Må tåle å høre en mening

– Dette gjelder ikke bare meg. Det handler om måten du uttaler deg. Du bruker din makt som musikkanmelder, du har spillerom til å komme med offentlige uttalelser som et stort publikum leser. Med det følger det et ansvar, akkurat som jeg har et ansvar for hva jeg sier. Jeg vet at jeg kan tråkke feil, nå har du tråkket feil flere ganger, og jeg er her for å si fra og be deg om å tråkke litt mer varsom, sa TIX.

Videre understreket anmelderen at han anmelder sangen, ikke personen.

– En artist må tåle å høre en mening. Det er ikke sikkert anmelderen har rett, men det er anmelderens oppgave å komme med en vurdering. Det gjorde jeg, svarte Grønneberg.

– Angrer ikke

Etter «Debatten» sa TIX til VG at han er ferdig med saken.

– Jeg fikk frem det jeg ville si, jeg føler jeg kan legge denne debatten død. Jeg driter i anmeldelsen, jeg har fått terningkast 1 og det er helt greit. Det var hans dom, ikke folket.

– Du har også skrevet russelåter selv med ganske grov ordlyd?

– Jeg kritiserer ikke språket hans, jeg kritiserer hvordan han prater om andre mennesker.

– Men angrer du på at du har laget de russelåtene tidligere?

– Nei, jeg angrer ikke i det hele tatt. Det er sånn jeg har kommet hit jeg er i dag. Russelåtene er for meg noe jeg forbinder med et helt fantastisk fellesskap, og inkludering av så mange ungdommer.