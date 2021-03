NOMINERT: Marie Ulven, bedre kjent under artistnavnet Girl In Red. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Disse kan bli «årets internasjonale suksess»

Girl In Red, Payday, Boy Pablo og Caroline Ailin er alle nominert til Spellemannprisen for «årets internasjonale suksess», en kategori som nå tas inn i Spellemann-showet for første gang.

Av Thomas Talseth

Kategorien har vært i omløp siden 2015, men har eksistert litt på siden av Spellemannprisen – blant annet har den pleid å bli utdelt først utpå vårparten. Nå skal den inn i Spellemann på mer vanlig, TV-overført vis.

I fjor gikk den til sopran Lise Davidsen, året før til hitproduksjonsduoen Stargate.

Rødglødende

Blant de nominerte for 2020 er Marie Ulven (21) fra Horten, som har suksess under artistnavnet Girl In Red.

Sist uke slapp hun singelen «Serotonin», laget i samarbeid med Finneas O'Connell, som er broren til Billie Eilish og fast produsent for sin superstjernesøster.

Sangen ble utropt til ukens «hottest record in the world» av BBC. Samme kanal nominerte tidligere i år Girl In Red til en av ti kandidater som kunne kåres til «lyden av 2021» – kåringen Sigrid vant i 2018.

Allerede våren 2019 lagde New York Times et portrett på henne. Der understreket Ulven at selv om hun er «skeiv», synger om det og får mange fans av den grunn, er hun «ingen homoguru».

«Serotonin» promoteres tungt av Spotify, hvor Girl In Red har 7,6 millioner månedlige lyttere.

– Stas å bli nominert til denne prisen for året som har vært, sier hun.

– Det har vært et av mine viktigste så langt.

Strømmes i milliarder

Bodøværing Caroline Ailin er en av Norges heteste låtskrivere internasjonalt om dagen.

Hun er en del av teamet bak de største hitene fra Dua Lipa, «New Rules» fra 2017 og «Don’t Start Now» fra 2019.

Spotify-tallene er svimlende: 1,5 milliarder avspillinger på førstnevnte låt, 1,4 milliarder på sistnevnte – som Ailin dessuten er Grammy-nominert for.

NOMINERT: Caroline Ailin. Foto: Marthe Mølstre

Ailin har holdt lav profil i mediene, men desto høyere i bransjen, med signatur på låter fra Katy Perry og Selena Gomez, for å nevne et par internasjonale stjerner.

Her hjemme har hun skrevet for blant andre Astrid S og Julie Bergan, og hun har vært i studio med Sigrid.

– Megafett å bli nominert, spesielt sammen med så mange dyktige mennesker som jeg også beundrer, sier Ailin.

– Gleder meg til en dag i fremtiden når man kan feire igjen, zoom party let’s go!

Effektiv produsent

En annen «bak kulissene»-figur i norsk musikk er Harald Hjermann Sørebø (35). Under navnet Payday opererer han som online-produsent. I fjor fortalte han VG at han tok mellom 50.000 og 100.000 kroner for én beat.

Han har navn som Megan Thee Stallion, Bad Bunny og 6ix9ine på kundelisten, og kan vise til plasseringer høyt på Billboard-listen i USA.

NOMINERT: Payday. Foto: Privat

Etter en lengre periode i Oslo flyttet den økonomiutdannede Sørebø hjem til Bergen. Så ble han uten jobb, og desto mer aktiv med å legge ut beats på nett.

– Jeg la kanskje ikke like mye sjel i alt, men jeg var veldig effektiv og det tok ikke lang tid før jeg begynte å selge, fortalte Sørebø til Bergens Tidende i fjor.

– Wow, sykt!!, sier han om nominasjonen.

Trippelnominert

Boy Pablo oppfattes muligens som et band, men i studio er bergenser Nicolas Pablo Rivera Muñoz den eneste boy’en.

Han slapp debutalbumet «Wachito Rico» i fjor høst, og kan blant annet vise til førstesiden i den britiske musikkavisen NME og opptreden på den innflytelsesrike Coachella-festivalen i California 2019, eneste norske innslag det året.

NOMINERT: Boy Pablo. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Boy Pablo har tidligere fått gjennombruddsprisen på Spellemann, og var også i fjor nominert til årets internasjonale suksess.

Han er dessuten nominert i kategoriene for årets låtskriver og årets musikkvideo for 2020.

– Veldig stas å bli nominert igjen! Takk til juryen og gratulerer til de andre nominerte, sier han.

«Årets internasjonale suksess»-prisen er et samarbeid mellom Spellemann og stiftelsen Music Norway, som jobber med eksport av norsk musikk.

– I det bratteste året jeg har opplevd i norsk musikkbransje, har en rekke norske utøvere og opphavere klart å markere seg i toppen av den internasjonale musikkarenaen. Det er imponerende bra levert, sier Music Norway-direktør Kathrine Synnes Finnskog.