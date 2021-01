FORKLEDD SOM VOKSEN: Justin Bieber prøver seg med et voksnere uttrykk i 2021. Her fra da han var litt yngre, på Billboard-awards i 2016. Foto: Mario Anzuoni / X90045

Nye låter uke 1

Langdikt fra middelalderens Telemark, trapbeats fra nåtidens Oslo og uvanlig uinteressant rock er blant ukens nye låter.

Kim Rysstad og KORK – «Draumkvedet»

Vanligvis pleier Stjernekampfinalist/kveder/setesdøl Rysstad å fremføre Olav Åstesons trettende dag jul i Emanuel Vigelands museum. Sammen med KORK har bruker han her ti minutter mindre på de 52 versene enn Agnes Buen Garnås sin 1984-tolkning. Rysstad kunne gjerne ha våget å stole på kombinasjonen av egen klokkeklare stemme, slik Sondre Bratland gjør i sin a cappella-versjon. Vakkert og dunkelt for de stjerneklare kveldene mange fremdeles har, sannsynligvis for første gang på setesdals-dialekt og definitivt ukens lengste låt.

MINUTT: Synne Vo etablerer seg om en stemme man bør følge med på i 2021. Foto: Thor Håkon Ulstad/Warner

Synne Vo – «Ett minutt»

Denne tyveåringen har allerede vært å høre i «Børning 3», der hun synger på engelsk. Her er hun uansett tilbake i egen Lesja-dialekt, om breakup-klemmen, det siste øyeblikket før et forhold for alltid er over. Nydelig og troverdig vart, med et forsiktig støttende arrangement. Lesja i Gudbrandsdalen har hittil fostret flere skiskyttere enn popstjerner. Her endrer det seg i løpet av ett minutt.

KingSkurkOne – «Trapboi»

Mannen som gjorde «skækk» til et ord til og med voksne mennesker med aktivert pensjonskonto forsto fortsetter voksenopplæringen. «Trapboi» kombinerer appellen fra Linda Vadala-samarbeidet «Bængshot» med den passe sløve politiforakten til Kamelen-samarbeidet «Lil Homie». Helt alene er han nedpå i beaten og fengende ærlig. Egentlig usedvanlig mye av begge deler til å være så tidlig på året.

Justin Bieber – «Anyone»

Bieber åpnet året med å kaste seg på åttitallstrenden som har vedvart en stund. Store trommer og et stadionropende «if it’s not you, it’s not anyone».-refreng. Det høres ut som en låt som har lyst til å være mektigere og viktigere enn den litt under middels interessante rulletekstlåten med U2-ambisjoner den faktisk er. Snart 27 år gamle Bieber (noen som føler seg gamle nå?) har i alle fall funnet seg en ny retning.

BESTEVENNER: Doja Cat løfter bestevennen Saweetie på årets første låt. Foto: ABC / American Broadcasting Companies,

Saweetie -feat. Doja Cat – «Best Friend»

Denne glapp ut for en måned siden, men ble effektiv trukket tilbake. Selvsagt høres den fremdeles ut som en morsommere og smartere versjon av Cerradis «BFF». Om vi glemmer det åpenbare og passe inspirerte tyveriet, så er resultatet fremdeles fengende morsomt og smart. For ikke å snakke om kjapt i sin presise håndtering av solid vennskap og håpløs misogyni.

Bernhoft – «All My Loving»

Multitalent, multiinstrumentaliste og generelt veldig blide Bernhoft byr på all sin kjærlighet på første forsmak på nytt album. Tempoet er skrudd opp og bandet er borte. Det som først virker som en breial funksak er noe ganske mye mørkere. Om å investere i et forhold, og å ikke ha mer å gi. En mer rettpå, klartenkt – og det må det være lov å si, mindre masete Bernhoft er det blitt. Brillene er til og med tilbake.

KONGENE: Kings of Leon gjør et ikke så veldig imponerende førsteutkast til den vanskelige åttendeplaten. Foto: Mark Humphrey / TT NYHETSBYRÅN

Kings of Leon – «The Bandit»

Brødrene Followill og deres søskenbarn setter i gang sitt 2021 med å slippe to låter fra sitt åttende album. Som for øvrig har tatt mye lengre tid enn vanlig fra familiebåndet. Musikken er derimot ikke særlig uvanlig. Dessverre. Sannsynligvis vil ikke akkurat dét skremme bort noen.

Både «100 000 People» og denne, «The Bandit» er imponerende ufarlig radiorock for folk som husker at de liker musikk, men helt har glemt hvorfor.

The Little Hands of Asphalt – «I Oslo»

Sjur Lyseid har ligget et stykke utenfor de flestes radar hittil i karrieren, tross mye velfortjent omtanke. Her er han allerede tilbake etter fjorårets fine utgivelse, for første gang på norsk. Vokalen legges flere oktaver opp og plutselig trer han inn i musikken sin. Spesielt teksten, et tidsbilde fra tiden vi er i, om å være alene i og glede seg til å være sammen i Oslo. Ikke nødvendigvis en ny Lillebjørn Nilsen, men lovende nært.