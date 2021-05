RAPSTJERNE: Nicki Minaj. Foto: Thibault Camus / AP

Nicki Minaj: − Det mest knusende tapet

Nicki Minaj (38) beskriver for første gang sorgen etter faren, som ble påkjørt og drept på nyåret.

64 år gamle Robert Maraj ble påkjørt på Long Island i New York i februar. Sjåføren rømte fra stedet. Maraj ble kjørt til sykehus, men døde der av skadene.

Få dager senere ble mannen som kjørte bilen pågrepet og siktet.

Nicki Minaj har ikke snakket offentlig om hendelsen, men i en lang melding på hjemmesiden sin, berører hun tragedien.

«Selv om jeg egentlig ikke klarer å få meg til å diskutere min fars bortgang, så kan jeg fortelle at det er det mest knusende tapet jeg har opplevd i hele mitt liv», skriver popstjernen.

«Jeg tar meg selv i å ville ringe ham hele tiden. Enda mer nå som han er borte. Livet er merkelig på den måten. Må hans sjel hvile i paradis. Han var høyt elsket og vil bli dypt savnet», skriver hun.

Anledningen for betroelsene er lanseringen av et nytt album og en dokumentar.

Minaj skriver i det lange brevet til fansen at hun også mottok budskapet om rapperen DMX’ død nylig med svært tungt hjerte, og at det var som å bli «truffet av et tonn murstein».

«Å miste ham føltes som å miste en jeg har vokst opp sammen med. Jeg forgudet ham», skriver 38-åringen.

Men hun kommer også inn på lystigere temaer, som at hun for tiden er fullstendig besatt av «The Crown» på Netflix, og at hun faktisk har sett alle fire sesongene minst fem ganger.

Minaj, som opprinnelig heter Onika Tanya Maraj-Petty, snakker også varmt om mammarollen. Hun fikk sitt første barn i oktober i fjor, og forteller at hver dag med sønnen er fylt av glede og fascinasjon.

«Jeg vil gjemme alle disse magiske øyeblikkene i en egen krok i hjertet. De vil aldri bli glemt», skriver hun.