Plateanmeldelse: Taylor Swift – «Fearless (Taylor’s Version)»: Hevnen er bittersøt

Swift synger gamle sanger om igjen. Ikke dumt.

Er det mulig å gjenskape ungdomstidens viltre magi gjennom den voksnes etterpåkloke blikk? Sannsynligvis.

Men sjansen for å mislykkes – i form av pynting, strigling og sleipe forhandlinger med sitt yngre selv – er overhengende.

At Taylor Swift like fullt ser seg nødt til å spille inn sine seks første album på nytt, har sine rent prosaiske årsaker. Justin Biebers manager, den typete entreprenøren Scooter Braun, kjøpte nemlig rettighetene til innspillingene i 2019, og solgte dem videre til et investeringsfond i fjor.

Swifts løsning? Å spille inn hele røkla på nytt, og på den måten ta eierskap til sin egen historie.

Hevn er med andre ord en ikke ubetydelig faktor i «Taylor’s Version»-serien, som innledes med et av hennes beste album, gjennombruddet «Fearless» (2008). Av Swifts mange romantiske skildringer av ung lengsel på terskelen av voksenlivet, er det kanskje denne som står seg aller best – godt hjulpet av en musikalsk vending fra Nashville-country til universell pop.

Paradokset ved «Fearless (Taylor’s Version)» – og de fem som skal følge det – er at skiva både må vekke nøyaktig de samme følelsene som originalen og samtidig, på et eller annet magisk vis, toppe det hele.

Akkurat det kan man diskutere om hun lykkes med. Forskjellen mellom de to versjonene er marginal, ikke minst siden 2021-Taylor synger nifst likt 2008-Taylor. Men små grep registreres – det låter et ørlite hakk mer rustikt og voksent, i tråd med fjorårets utgivelser «Folklore» og «Evermore», og et i utgangspunktet smakfullt lydbilde har blitt enda mer elegant.

De seks uutgitte låtene fra «hvelvet» bekrefter fremfor alt dette inntrykket – selv om det er gøy å høre mentoren Keith Urban breie seg på luftige «That’s When».

Først og fremst er denne utgivelsen en påminnelse om at det noen ganger er nødvendig å være vrang for å beholde sin artistiske verdighet. Men biproduktet – popmusikk på sitt mest inkluderende og uimotståelige – er en suveren bonus.

BESTE LÅT: «Love Story»