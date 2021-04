GAMMEL LÅT, NY SUKSESS: Aurora Aksnes. Foto: Paulina Cid

TikTok-suksess gir milliontall for Aurora Aksnes

Seks år gammel Aurora-låt seiler nå opp som en av de mest spilte og etterspurte sangene i verden.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

I februar 2015 slapp den da relativt ukjente Aurora Aksnes (nå 24) «Runaway».

Den har åpnet dører både for Aksnes selv og andre; blant annet har Billie Eilish – en av verdens største popstjerner akkurat nå – uttalt at låten og videoen til den var avgjørende for at hun selv ble artist.

– Noe inni meg falt på plass, har Eilish uttalt.

– Jeg skylder denne sangen alt, meldte Eilish senere.

Nå har «Runaway» fått ytterligere nytt liv – og nå er det alvor kommersielt sett.

I helgen bykset sangen opp blant de hundre mest spilte på Spotify globalt. Den spilles nå over en million ganger daglig på strømmetjenesten.

Det er tall av typen de internasjonale strømmegigantene Kygo og Alan Walker noterer seg på gode dager.

I skrivende stund har «Runaway» akkurat rykket opp til 80. plass på Spotifys globale hitliste – et hopp fra 91. plass dagen før og 112. plass dagen før der igjen.

Før sangen begynte å ta av på ny sist høst, lå den på ca. 70.000 daglige avspillinger, ifølge Aksnes’ plateselskap Petroleum.

– Gammel flamme

Aksnes har tidligere meddelt sine følgere at bransjesuksess som listeplasseringer og prisutdelinger ikke er ting hun er spesielt opptatt av.

«Vanligvis er ikke dette noe jeg begeistrer meg sånn over», sier Aksnes i en melding til VG formidlet av plateselskapet.

«Men det er alltid fint når en gammel flamme får lov til å leve igjen. Hadde vært veldig morsomt å fortelle dette til 11 år gamle Aurora da hun skrev denne sangen. Og da tenker jeg at hun hadde sikkert vært glad!», melder hun.

Ifølge Kim Paulsen i Petroleum Records begynte den nye våren for «Runaway» i august i fjor – organisk, men også som følge av ny interesse etter Aksnes’ medvirkning i «Frost 2».

Ettersøkt

Artistens egen aktivitet på TikTok har gitt resultater, mener Paulsen.

– Aurora har delt coverversjoner samt egne versjoner av «Runaway» som har ført til stor spredning, og fra februar i år begynte «Runaway» å røre voldsomt på seg.

På TikTok er det nå over 61 millioner treff på hashtaggen «#aurorarunaway».

I skrivende stund er sangen den 13. mest populære i verden på musikksøketjenesten Shazam.

– Den er også blant de 50 mest delte låtene på Spotify i hele 28 land, sier Paulsen.

Han forteller videre at Aksnes har jobbet med ny musikk og hele 2020 og at nye slipp kommer i år.

UNG OG LOVENDE: Aurora Aksnes i 2015, året hun slapp «Runaway». Foto: Klaudia Lech

Aksnes er for øvrig ikke den eneste norske artisten som nå opplever ny suksess med gammel musikk ved hjelp av TikTok: Astrid S har de siste månedene erobret nytt marked internasjonalt med sin 2016-slager «Hurts So Good».

Smeplass slapp en ny versjon av låten halvannen uke tilbake, som respons på den nye interessen.