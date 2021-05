INGEN STØTTE: Andreas Haukeland (28), bedre kjent som TIX. Foto: Heiko Junge

TIX-søknad fikk avslag hos Norsk Kulturråd

«Prioriteres ikke» av kulturrådets Fond for lyd og bilde. Samtidig er artistens plateselskap tilbakeholdne om tidligere bebudet satsning utenlands.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

I februar tikket det inn en søknad fra plateselskapet Universal hos Norsk Kulturråd.

De søkte der om 100.000 kroner i prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde, til innspilling av TIX-musikk i 2021. Søknaden ble først omtalt av Dagbladet.

Den førte imidlertid ikke frem. Kulturrådets fagutvalg for fonogramproduksjoner avslår søknaden med en standardbegrunnelse:

«Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen.»

Søknaden viste for øvrig at Universal regner med rundt to millioner i inntekter fra TIX-musikk i 2021.

– Vi har ingenting å klage over, sier Universal-direktør Bjørn Rogstad om avslaget.

– Å få jobbe med innspilt musikk i Norge i dette rare året er som å trekke selve vinnerloddet. Vi er de heldige blant de heldige.

TIX selv sier at han ikke engang visste at det var søkt om støtte.

– Så vidt jeg vet er dette en støtteordning som plateselskapet søker om og har ingenting med meg å gjøre, melder artisten.

Hadde Europa-planer

Knappe tre uker etter søknadens dato, vant TIX finalen i Melodi Grand Prix, og tok senere med seg vinnerlåten «Fallen Angel» som Norges bidrag til Eurovision Song Contest i Rotterdam.

18. mai gikk TIX videre fra semifinalen, til hovedfinalen som fant sted 22. mai.

«Hvis TIX går videre til den internasjonale MGP-finalen, vil Universal jobbe mot hele Europa», het det i plateselskapets søknad til kulturrådet.

«Fallen Angel» endte på en 18. plass, Norges svakeste ESC-resultat siden Agnete Saba røk ut i semifinalen i Stockholm med «Icebreaker» i 2016.

TIX-sangen var Norges svakeste finaleplassering siden Tooji endte på sisteplass (26.) med «Stay» i 2012.

Stresser ikke

Hva satsning på TIX i Europa angår, sier Universal-direktøren nå at det foreløpig er «litt for tidlig» å analysere situasjonen i kjølvannet av ESC.

– Vi tar ett steg av gangen. Ingen grunn til å stresse, mener Rogstad.

– Når det gjelder utlandet har jeg ikke bestemt meg sikkert for hvilken retning jeg ønsker å gå ennå, sier TIX.

– Jeg har fortsatt mye jeg vil utrette her i Norge og Sverige, og jeg tror arbeidet mitt her hjemme spiller en viktig rolle i mange menneskers liv.

Søknaden om 100.000 fra kulturrådet ville i henhold til vedlagt budsjett dekket artistens stipulerte utgifter til musikere i år, dersom den hadde blitt innvilget.

De største øvrige utgiftene er 750.000 til markedsføring/PR, 700.000 til «musikkvideo m.m.» og 250.000 i produsenthonorar.