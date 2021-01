POP-IKON: Adele, her med favnen full av Grammy-statuetter i 2017. Foto: MIKE NELSON / EPA

Adele er skilt – to år etter bruddet

Popstjernen (32) har omsider kommet til enighet med eksmannen.

Ifølge «Entertainment Tonight» sendte Adele og Simon Konecki (47) inn de endelige dokumentene til retten for en uke siden.

Skilsmisseavtalen skal ennå ikke være formelt signert av en dommer, men eksparet selv har skrevet under på en gjensidig avtale.

Detaljene i oppgjøret er ikke kjent. Det er heller ikke kjent om Adele og Konecki skrev noen ekteskapskontrakt før de giftet seg.

Hverken Adele eller Konecki har uttalt seg. Popartistens agent har heller ikke besvart henvendelsene fra amerikansk presse.

EKSPAR: Adele og Simon Konecki avbildet i 2015. Foto: Yui Mok / PA Wire

Nyheten om at paret hadde gått hver til sitt, ble kunngjort våren 2019. Adele og ektemannen hadde da vært et par siden 2011. De har en sønn på åtte år sammen.

«Adele og hennes partner er separert. De forplikter seg til å oppdra sønnen sin sammen, med kjærlighet. Som alltid ber de om respekt for privatlivet. Det vil ikke gis noen ytterligere kommentar», lød det i kunngjøringen av bruddet.

Britiske Adele har hatt base i Los Angeles de siste årene. Konecki er født i New York, men også han er vokst opp i England.

Adele er de siste månedene blitt koblet sammen med den britiske rapperen Skepta (38), eller Joseph Junior Adenuga, som han egentlig heter. Etter at hun besøkte «Saturday Night Live» for snart tre måneder siden, postet hun dette bildet på Instagram. Under poengterte hun at hun er singel:

Balladedronningen, som har det fulle navnet Adele Laurie Blue Adkins, avviklet for to år siden sitt turné-firma Remedy Touring LLP. Det ble tolket som et endelig tegn på at stjernen ikke kommer til å reise på turné igjen.

Adele er regnet som en av Storbritannias største artister, og er den første kvinnen, etter Beyoncé, til å vinne seks Grammy-Awards statuetter på én og samme kveld.