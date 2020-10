STJERNEPAR: David Foster og Katharine McPhee på TIFF Tribute Gala i Toronto i fjor høst. Foto: VALERIE MACON / AFP

Medier: David Foster og Katharine McPhee venter barn

«American Idol»-kjendisen (36) venter sitt første barn med stjerneprodusent og fembarnsfar David Foster (70).

Det melder en rekke amerikanske medier, deriblant People, som viser bilde av McPhee med synlig kul på magen mens de angivelig er på shoppingrunde i Montecito i California for å kjøpe babyutstyr.

Selv om paret selv ikke har kommentert familieforøkningen offentlig, får mediene nyheten bekreftet fra kilder rundt de to.

E! News og TMZ er blant de store nyhetsmediene som melder om begivenheten.

Barnet blir det første for McPhee, mens Foster har fem voksne døtre fra sine to første ekteskap.

Foster og McPhee giftet seg sommeren 2019. Da hadde det gått et drøyt år siden de sto frem som kjærester.

Foster har vært gift fire ganger før, senest med «The Real Housewife»-stjernen Yolanda Hadid (57) – mor til supermodellene Gigi (25) og Bella Hadid (24).

Paret ble skilt i mai i fjor, og det var Foster som brøt ut av forholdet. Kun fem måneder etter tok han med seg McPhee på 30-årsjubileet til David Foster Foundation i Vancouver i Canada.

Foster har jobbet med McPhee gjentatte ganger etter at hun ble nummer to i «American Idol» i 2006 med en låt signert norske Hanne Sørvaag (40), så de hadde kjent hverandre i mange år før de ble et par.

Foster spilte faktisk spilte piano i kjærestens første bryllup i 2008, mens hun sang «Unforgettable». McPhee ble skilt etter åtte års ekteskap i 2016.

Lang merittliste

Kanadiske Foster er blant verdens desidert mest berømte musikkprodusenter. Den kanadiskfødte 68-åringen har jobbet med artister som The Bee Gees, John Lennon, Chicago, Céline Dion, Josh Groban, Barbra Streisand, Kenny Rogers, Whitney Houston, Haith Hill, Dolly Parton, Madonna og Natalie Cole – bare for å nevne noen.

Det var Foster som fikk Josh Groban (39) til å spille inn Rolf Løvlands «You Raise Me Up», som gikk rett til topps på Billboard-lista i USA i 2003. Han hadde også et møte med norske Angelina Jordan (14) for to år siden.

Publisert: 09.10.20 kl. 09:24

