Billie Eilish-fansen krangler om «queerbaiting»-beskyldninger

«I love girls» skrev Billie Eilish (19) på Instagram i helgen, men fansen reagerer ulikt på budskapet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Den amerikanske popstjernen delte flere videoklipp og bilder forrige uke for å reklamere for sin nye låt «Lost Cause» og tilhørende musikkvideo.

Blant annet la hun ut en serie bilder av seg og kvinnene, som figurerer i videoen. Det var under denne posten Eilish nøyde seg med å skrive én setning: «I love girls», et budskap som endte opp med å spre seg lynraskt i sosiale medier.

Eilish har 87 millioner følgere, og hashtagen #Ilovegirls trendet søndag, og TMZ omtaler fansens splittede reaksjoner.

I skrivende stund har 12,7 millioner trykket «liker» på bildene, mens nær 130.000 har kommentert. Mange av meldingene inneholder munnhuggeri mellom artistens følgere.

Enkelte mener at Eilish bedriver såkalt «queerbaiting», en form for markedsføring, der en person hinter om å være homofil, lesbisk, bifil eller trans, uten å være det.

POPKOMET: Billie Eilish, her på Grammy-utdelingen i Los Angeles i mars. Foto: Jordan Strauss / Invision

Et stort antall fans tar Eilish i forsvar og mener at hun misforstås, og at budskapet under bildene ikke betyr at hun er lesbisk. Mange hevder at Eilish aldri har gitt seg ut for å være annet enn heterofil, mens andre påstår at hun har vært åpen om muligheten for å forelske seg i jenter.

«Å gjøre seksuelle ting med kvinner, når man selv er streit, er queerbaiting», skriver en følger som mener Eilish leker med fansens følelser.

«Betyr dette at du kommer ut av skapet?», lyder det fra flere i kommentarfeltet, samtidig skriver flere at om det ikke er sånn, så «kan hun ikke skrive det hun skriver».

På privaten har nemlig Eilish de siste månedene blitt koblet til skuespiller Matthew Tyler Vorce (29). Flere amerikanske medier, deriblant Elle, har publisert bilder av det som skal vise paret på date.

Mange fans mener at Eilish sender blandede signaler også i musikkvideoen, der hun danser med de andre kvinnene.

Popartisten anklages av enkelte for å skade LHBT-miljøet (LHBT er en samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner), mer enn hun hjelper det.

«Som en skeiv person, er jeg jævla lei av queerbaiting. Jeg bare håper for Guds skyld at dette fører til noe, for det stinker om denne basen vår brukes bare for å øke antall visninger», skriver en mannlig følger.

Også mange andre spør: «Er dette queerbaiting?».

Eilish selv har ikke svart eller kommentert snakkisen, men hun delte et portrett av seg selv søndag, der hun skriver at hun er «trøøøøøøøøøtt».