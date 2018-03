SINT: Torsdagens konsert i Las Vegas ble av det dramatiske slaget for Elton Johns-fansen, som fikk se sin store helt storme av scenen. Foto: Adrian Sanchez-Gonzalez / TT / NTB Scanpix

Hissig Elton John stormet av scenen

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 03.03.18 20:49

MUSIKK 2018-03-03

Den verdenkjente sangeren fikk nok da fansen nektet å høre på beskjedene hans.

Elton John (70) er kjent for å begeistre sine fans under sine elleville konserter. Men det meste gikk galt da han torsdag kveld amerikansk tid skulle underholde fansen i Las Vegas .

Elton John har nemlig for vane invitere fans på scenen under noen av sine konserter.

Men torsdagens problemer startet da noen av publikummerne ble litt vel nærgående rundt sangeren og pianoet hans da han framførte hitlåta «Saturday Night's Alright For Fighting». Og når noen av mennene kom for nært, begynte han å skrike til dem midt i syngingen og ba dem holde seg unna.

– Fuck off, skal han ha skreket til en av mennene, ifølge Daily Mail.

Det hjalp imidlertid ikke, for fansen fortsatte å strekke seg etter sitt store idol i håp om å berøre ham. Da ble det for mye for superstjernen, som snudde seg i stolen og stormet av scenen - mens fansen slukøret tuslet tilbake til resten av publikumsmengden.

Kort tid etterpå dukket ha dog opp igjen, men fortalte fansen at de fikk holde seg langt unna.

– Nå får dere ikke komme opp på scenen noe mer. Dere «fucket» det opp, skal han ha sagt, før han satte seg ned å gjorde hitlåta «Circle of Life».

Men Elton John er ikke alltid like hissig. I fjor snakket han ut om gleden av å fylle 70 år. For det er ingen nedtur, mener han.

– 70 høres så arkaisk ut. Da jeg vokste opp, hørtes 70 ut som verdens ende. Men ting har endret seg: Du er bare så gammel som du føler deg. Når det gjelder mitt indre jeg, føler jeg meg fantastisk

Torsdagens konsert fant sted i Colosseum i Las Vegas.