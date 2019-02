MAMMA: Torsdag fikk artisten Anine Stamg og samboeren Petter Tangmyr ei lita jente. Foto: Magnar Kirknes

Baby-lykke for Anine Stang

Artisten Anine Stang er blitt mamma - «og verden blir aldri den samme igjen», skriver 33 åringen på sosiale medier.

Publisert: 03.02.19 21:24







Søndag kveld delte hun dette bildet, blant annet på Instagram, som var tatt torsdag. Her skriver Aninine Stang: «On a stormy winter night, you came into my life, and the world will never be the same».

Anine Stang er samboer med Petter Tangmyr. Paret har i følge Se og Hør og Dagbladet bodd utenlands siden 2011. Først og Stockholm og deretter i Los Angeles. Stang og Tangmyr som traff hverandre under en innspilling av «4-stjerners middag» i 2011 har nå flyttet hjem til Norge.

Stang skriver ikke noe om babyens kjønn i oppdateringene i sosiale medier søndag, men i september ifjor meldte hun på instagram at hun ventet en jente.

Anine Stang er blant annet kjent fra MGP - og fra «Det store korslaget» på TV 2 i 2011.