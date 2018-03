GRAVID: Michael Bublé og kona Luisana Lopilato på rød løper i Vancouver, Canada, i helgen. Foto: Phillip Chin / GETTY IMAGES

Michael Bublé røpet babynyhet på scenen

Publisert: 27.03.18 05:20

Etter en tung og vanskelig tid venter smørsanger Michael Bublé og kona barn igjen.

Det røpet den kanadiske sangeren (42) under søndagens Juno Awards i Vancouver. Han åpnet festlighetene med å si at prisutdelingen, hvor han hadde oppdraget med å være vert, nok en gang har brakt hell og lykke.

– Og dere skal vite hvorfor. For fem år siden, da jeg var vertskap for første gang i Regina, førte det hell med seg. Jeg var gravid – jeg mener – kona mi var gravid med vårt første barn. Nå er jeg her, fem år senere, og dere gjorde det igjen. Kona mi og jeg venter barn nummer tre! sa den stolte musikeren.

Kona Luisana Lopilato var på plass i salen og fikk slengkyss fra ektemannen.

– Jeg elsker deg så høyt, min kjære, jeg elsker deg, sa Bublé fra scenekanten ifølge Today.com .

Paret poserte smilende for fotografene på den røde løperen, og en liten kul er synlig på Lopilatos mage. Når hun har termin, er ikke kjent.

Sønnen fikk kreft

Familien har lagt en krevende periode bak seg. Eldstesønnen Noah fikk kreftdiagnosen i 2016 , bare tre år gammel. Bublé trakk seg brått tilbake fra rampelyset og la jobben på is mens sønnen gikk gjennom tøff behandling. I fjor valgte han å stå over Juno Awards av den grunn.

Noah responderte godt på behandlingen, og i april i år uttalte spanske Lopilato, som er skuespiller og modell, at sønnen er frisk.

– Takk Gud. Når slike ting skjer, og prøvelser rammer, lærer man å verdsette livet så mye mer.

Paret har i tillegg sønnen Elias på litt over to år.

Det var i en oppdatering på Facebook i november 2016 at Bublé fortalte om sønnens sykdom. Noen dager senere avlyste han sin planlagte opptreden på BBC Music Awards. Han trakk seg også fra jobben som vert for Brit Awards.

Samme året, mens de befant seg midt i kampen, postet Bublé bilde av seg og familien på Instagram, som julehilsen til fansen:

