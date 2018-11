SELVANALYSERENDE: Shawn Mendes’ fans har fått superstjernen til å gå seg selv etter i sømmene i intervjusituasjoner. Foto: VALERY HACHE / AFP

Føler han må bevise at han ikke er homofil

Shawn Mendes sier han vurderer å legge ut bilder av seg selv med damer for å understreke et poeng. - Selvsagt er jeg usikker og har ting jeg sliter med, men det er bare en del av meg.

Det er i et intervju med Rolling Stone sangeren forteller at han har blitt veldig selvanalyserende etter at fans stadig diskuterer hva slags legning han måtte ha.

– Innerst inne føler jeg jeg er nødt til å bli sett sammen med noen - en jente - offentlig for å vise folk at jeg ikke er homofil, sier han og innrømmer samtidig at han ikke liker at han tenker slik.

– Jeg vet jo at det slett ikke er noe negativt. Likevel er det en del av meg som tenker sånn, sier artisten.

Etter hvert som han har fått med seg fansens spekulasjoner sier han at han nå ser igjen sine intervjuer og analyserer kroppsspråk for å finne ut hvorfor folk tror han er homofil.

– Jeg skulle gjerne sagt at jeg blåser i det, men det er ikke sant.

– For det første, jeg er ikke homofil. Og for det andre, det burde ikke bety noe om jeg var det.

I etterkant av intervjuet har Mendes gått ut på Twitter og uttrykt en viss misnøye med hvordan han er fremstilt i intervjuet.

Han skriver: Selvsagt er jeg usikker og har ting jeg sliter med, men det er bare en del av meg. Noen ganger kommer de positive sidene av en historie frem, og jeg skulle ønske den hadde gjort det her. Jeg elsker hva jeg gjør, og jeg elsker dere (fansen).