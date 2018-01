VIL EROBRE USA: Alan Walker satser for tiden i et av verdens største markeder. Foto: Patrick da Silva Sæther

Alan Walker på Jimmy Fallon med Mileys søster

Publisert: 11.01.18 17:42

Bergensartisten får solid profilering i USA med opptreden med opptreden i det kjente talkshowet.

Walker skal opptre med Noah Cyrus, superstjernen Miley Cyrus’ litt mindre kjente lillesøster, datter til countrystjernen Billy Ray Cyrus.

Walker har skrevet låten «All Falls Down», som Cyrus synger på, og det er denne låten de skal fremføre under kveldens show, som vises i natt norsk tid på amerikansk TV.

– Personlig synes jeg dette er stort, sier manager Gunnar Greve som er fan av både verten og showet.

– Jimmy Fallon er et av de 20 største talkshowene i USA, har en signifikant posisjon, og en slik opptreden kan potensielt ha en vesentlig verdi for både artist og låt.

Han forteller videre at de rettet fokuset mot USA etter å ha opparbeidet hva Greve mener er en solid plattform for artisten i både Europa og Asia.

– USA er et veldig viktig marked for oss for øyeblikket og Alan har en fin uke der borte nå, med All Falls Down inne på Top 50 for Pop Radio og med en opptreden på Tonight Show i kveld.

Låten Walker skal spille i kveld toppet VG-lista i 10 uker. Walker føyer seg inn i en liten bukett norske artister som har opptrådt hos Fallon de siste årene. Aurora Aksnes var med i mars 2016, kort tid etter at EDM-stjernen Kygo hadde opptrådt samme sted.

