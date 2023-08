IKKE RØDE TALL: Marie «Girl In Red» Ulvens virksomhet går i solid pluss. Her under festivalkonsert i Portugal i juli.

Girl In Red øker millioninntektene ytterligere

Marie Ulven gjør det skarpt – både på Taylor Swifts stadionscener og i sine egne regnskaper.

24-åringen fra Horten skrev i sommer norsk pophistorie, som oppvarmingsartist ved åtte konserter på Taylor Swifts eventyrlige «Eras Tour».

2022-regnskapet for Ulvens selskap World In Red AS gjør det imidlertid klart at Girl In Red også greier seg fint uten drahjelp fra amerikanske superstjerner.

Selskapet, som Ulven eier alene, hadde 42,1 millioner kroner i omsetning i fjor, mot 18,5 millioner i 2021.

Dermed passerer hun både Aurora og Sigrid i 2022-tall, og befinner seg i et økonomisk landskap hvor ikke så mange flere norske artister enn de forannevnte, Kygo og Alan Walker befinner seg.

– Kunstnerstyrt strategi

Overskuddet før skatt endte på 27 millioner. Godt over det tredobbelte av resultatet fra 2021, som var på 7,8 millioner.

1,75 millioner ble tatt ut i utbytte. I tillegg ble 1,85 millioner betalt ut i lønn. Selskapet hadde i 2022 to ansatte.

BACKSTAGE: Taylor Swift og Girl In Red, her avbildet under sistnevntes én måned lange sommer-helgejobb for førstnevnte. Ifølge Marie Ulven ble bildet tatt rett etter at hun selv gikk av scenen.

– Lønnsomheten er et resultat av en sterk, kunstnerstyrt strategi i de kommersielle vilkårene som underbygger virksomheten, sier Girl In Red-manager Ben Blackburn i Twenty Ten Management til VG.

– Og viktigst av alt, en refleksjon av det betydelige arbeidet Marie og hennes team har lagt ned i prosjektet.

SÅ RØDT: Publikum under Girl In Reds konsert ved Nos Alive Festival i portugisiske Oeiras, i juli.

Manageren ønsker ikke å spesifisere hva som utgjør de omfattende inntektene, men han gjør det klart at tallene ikke reflekterer Girl In Reds turnévirksomhet.

Disse samles ifølge manageren i et annet av Ulvens selveide selskaper, World In Red Live AS.

2022-regnskapet for dette selskapet foreligger ikke i skrivende stund.

I 2021, hvor konsertmarkedet fortsatt var preget av pandemi, hadde World In Red Live AS omsetning på 2,9 millioner kroner – samt utgifter på fire millioner, og dermed et underskudd på 1,1 millioner.

Girl In Red har over 12 millioner månedlige lyttere på Spotify. Syv av hennes låter har passert 100 millioner avspillinger på strømmetjenesten.

Den mest populære, «We Fell In Love In October», har i skrivende stund 737 millioner avspillinger.