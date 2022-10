VOKALIST: Freddie Mercury, her under Queens opptreden på Live Aid-konserten på Wembley i London i 1985.

Queen ga ut «ny» låt med Freddie Mercury

For første gang på åtte år gir Queen ut en ikke tidligere utgitt låt hvor deres originale frontfigur Freddy Mercury synger.

Publisert: Nå nettopp

Låten har navnet «Face It Alone».

Og selv om det er en nyutgivelse, så er det naturlig nok ikke en ny låt. Faktisk ble den spilt inn på slutten av 80-tallet da det legendariske rockebandet lagde suksessplaten «The Miracle», med kjente låter som «I Want It All», «The Invinsible» Man og «Breakthru».

Men «Face it Alone» nådde aldri opp den gangen, og ble vraket til albumet.

Nå gir Queen, bandet, som i sommer satte salgsrekord hjemme i Storbritannia, den allikevel ut over 32 år senere.

Allerede i sommer snakket bandmedlemmene Brian May og Roger Taylor om låten i et intervju, skriver Reuters.

QUEEN: Brian May på gitar og Roger Taylor på trommer under en Queen-konsert i sommer. De spiller sammen fremdeles, men nå uten Freddie Mercury.

Det var under arbeidet med en samleutgave av «The Miracle», som kommer i november, bandet gjenoppdaget den gamle låten.

– Vi hadde egentlig glemt den, men så var den der. Et lite smykke av en låt. Den er vidunderlig, en virkelig oppdagelse. Det er en låt med mye lidenskap, sier Taylor i en pressemelding.

«The Miracle», som var Queens 13. studioalbum, kom ut to år før bandets frontfigur døde av Aids-relatert lungebetennelse i 1991.

I «Face It Alone», som er en relativt rolig sang, men ikke uten en klassisk 80-tallsgitarsolo, kan man umiddelbart kjenne igjen Freddy Mercurys mektige stemme. En av rockehistoriens mest begavende vokalister.

«Face it Alone» kan du høre i YouTube-videoen under:

– Jeg er glad for at teamet vårt klarte å finne denne sangen. Etter alle disse årene er det den herlig å høre for oss alle, sier May i pressemeldingen, hvor han også snakker om hvordan de jobbet med en fantastisk låtidé i studio, men aldri helt kom i mål med den.

– Før nå!

Samleutgaven som kommer i november vil inneholde hele seks tidligere upubliserte sanger, samt dialoger mellom bandmedlemmene, inkludert Mercury, i studio under innspilling.

Også i 2014 ga Queen ut tidligere uutgitte låter med Mercury på vokal. Den gang var det tre låter.