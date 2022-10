POP-COMEBACK: Rihanna på premiere i Los Angeles onsdag.

Rihanna slipper filmlåt – tok med kjæresten på rød løper

Rihannas første sololåt-prosjekt på seks år er en hyllest til avdød «Black Panther»-stjerne.

Rihanna (34) ga selv en ørliten smakebit av låten «Lift Me Up» til sine 137 millioner følgere på Instagram onsdag.

Låten, som slippes på strømmeplattformene fredag, er nemlig med i den nye Marvel-filmen Black Panther: Wakanda Forever».

Filmen hadde førpremiere i Los Angeles onsdag. Der spradet Rihanna opp den røde løperen sammen med musikersamboeren A$AP Rocky (34). Entertainment Tonight skriver at «alles øyne var på kjendisparet».

Han kysset stolt på kjæresten foran pressekorpset.

«Lift Me Up» er mer enn bare filmmusikk. Den er også til ære for skuespiller Chadwick Boseman, som døde i august 2020–43 år gammel. Boseman fylte tidligere rollen som Black Panther.

CNN skriver at Rihanna har vært med på å skrive låten sammen med den nigerianske artisten Tems (27), den Oscar-belønnede komponisten Ludwig Göransson (38) og «Black Panther»-regissør Ryan Coogler (36).

KJÆRLIG: A$AP Rocky kysset på samboer Rihanna foran pressefotografene.

Tems sier i en pressemelding til CNN at hun ønsket å skrive noe som innebærer en «varm omfavnelse» av mennesker hun har mistet opp gjennom livet.

– Jeg forsøkte å se for meg hvordan det ville være om jeg kunne synge for dem og uttrykke hvor dypt jeg savner dem. Rihanna har alltid vært en stor inspirasjon for meg, så det å høre henne fremføre denne sangen, er en stor ære, sier Tems.

Låten skal være spilt inn i fem ulike land.

Sist Rihanna var med på en single, var for to og et halvt siden, i mars 2022. Da bidro hun på PartyNextDoor-utgivelsen «Believe IT».

Før det var det over tre år siden Barbados-artisten serverte fansen ny musikk. 34-åringen har ikke gitt ut noe album siden «Anti» i 2016.

FESTFIN: Rihanna iført stroppeløs, fotsid kjolekreasjon.

Den nye låten gis ut på Rihannas eget selskap, Westbury Road, i samarbeid med Roc Nation, Def Jam Recordings og Hollywood Records

Rihanna har flere spennende ting på gang.

I september ble det bekreftet at superstjernen skal være headliner under neste års pauseshow under Super Bowl–et oppdrag som betraktes som noe av det mest prestisjetunge for en artist.

Selv om Rihanna har ligget forholdsvis lavt i offentligheten i lang tid, har det skjedd desto mer på privaten. Hun og A$AP Rocky ble foreldre til en gutt i mai.