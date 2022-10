OPPGJØR: Cardi B og Madonna.

Cardi B gikk i strupen på Madonna – har skværet opp

Madonna (64) kom med utspill i helgen som fikk Cardi B (30) til å se rødt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er 30 år siden Madonna ga ut boken «Sex», og det markerte popdronningen med et innlegg på InstaStory lørdag.

Madonna skrev med hvit tekst på sort bakgrunn at hun i boken den gangen viste bilder av «menn som kysset menn, kvinner som kysset kvinner» – og seg selv «som kysset alle».

«Jeg skrev også om mine seksuelle fantasier og delte mitt syn på seksualitet på en ironisk måte», skrev 64-åringen.

IKONISK: Madonna på scenen i Roma i 1990.

Madonna mimret over alle gangene hun ble intervjuet av «trangsynte mennesker» som hun mener prøvde å få henne til å skamme seg over at hun viste feminin styrke.

Hun hevdet også at hun ble stemplet som «hore» og «heks».

Deretter rundet Madonna av med det som fikk den 34 år yngre rapartisten Cardi B til å bite fra seg:

«I dag kan Cardi B synge om sin WAP. Kim Kardashian can pryde hvilken som helst bladforside med sin nakne rumpe – og Miley Cyrus kan komme inn som en «wrecking ball». Dere er velkommen, bitches».

Helt til slutt postet Madonna en klovne-emoji.

– Skuffelser

Det gikk ikke lang tid før Cardi B sparket fra seg på Twitter, i en rekke meldinger som siden er slettet. Billboard og Los Angeles Times er blant mediene som omtaler reaksjonen.

«Jeg har bokstavelig talt hyllet denne kvinnen så mange ganger, fordi jeg lyttet til henne i oppveksten. Hun kan få frem poenget sitt uten å legge ved klovnefjes», skrev Cardi B.

«Disse ikonene endre virkelig opp som skuffelser i det øyeblikket du selv slår deg opp i showbiz. Derfor holder jeg meg for meg selv», la hun til.

NORGESBESØK: Cardi B på Kadetten i Sandvika i Bærum i 2019.

Motstemmer irettesatte Cardi B og hevdet at Madonna nok ikke forsøkte å fornærme noen, men at hensikten trolig var å uttrykket at hun hadde banet vei for andre kvinner.

«Jeg vet akkurat hva hun sa, og jeg forstår. Men det handler TONEN. Kalle meg bitch og så legge ved et klovneansikt? Fuck!», svarte Cardi B.

Men så kom Madonna selv på banen.

«Jeg elsker deg, Cardi B! Har alltid gjort det og vil alltid gjøre det», tvitret popveteranen – som denne gangen la ved et rødt hjerte.

Dermed fikk tonen en annen lyd.

«Elsker deg», svarte Cardi B, også med et hjerte.

Cardi B skriver deretter til sine 24,9 millioner følgere på Twitter at de har skværet opp.

«Jeg har snakket med Madonna ... Det var nydelig. Ha en fantastisk dag, alle sammen, og kjør pent!!!», skriver hun etterfulgt av en kysse-emoji.