Loreen om Eurovision-publikumets reaksjon: − Har jobbet litt med egoet

«Cha Cha Cha»! Salen i Liverpool sang refrenget til det finske bidraget flere ganger mens den svenske vinnerens historiske resultater ble lest opp. Selv sier Loreen at hun gjerne også skulle vunnet folkets stemmer.

Loreens «Tattoo» fikk toppscore av 15 lands juryer, av 37 mulige.

Ingen lands publikumsavstemninger hadde Loreen øverst.

39-åringens triumf diskuteres følgelig heftig, og flere tar nå til orde for å avvikle juryordningen i Eurovision Song Contest.

Også blant de som satt i salen i Liverpool lørdag kveld ble det reagert umiddelbart da Loreen vant – for de dro i gang allsang på finske Käärijäs «Cha Cha Cha» flere ganger under stemmeopplesningen.

Det finske bidraget endte på andreplass, etter å ha fått flest stemmer av publikum Europa rundt.

FIKK MED SEG BRÅKET: Loreen, her på pressekonferanse etter seieren natt til søndag.

Til Aftonbladet sier Loreen at hun fikk dette med seg.

– Det er fint når de som opptrer får støtte. Man kan jo ikke bare «hysj hysj, dere skal bare synes at jeg er bra». Det berører meg ikke så mye, man har jo jobbet litt med egoet. Man deler med andre.

Til sin finske rival sier hun at det ikke er hver dag man ser så troverdige kreatører på scenen.

– Han har et autentisk uttrykk og er seg selv, det er rent hele veien. Det er derfor folk jubler for ham. Det kommer til å gå svinbra for ham.

VANT PUBLIKUM: Finske Jere Pöyhönen (29), bedre kjent under artistnavnet Käärijä.

Aftonbladet spør Loreen om hun gjerne skulle vunnet folkets stemmer også.

– Så klart, men jeg er takknemlig for dette.

Norges bidrag, Alessandra Meles «Queen Of Kings», endte på femteplass – etter en knusende dom fra juryene, fulgt av massiv støtte fra publikum.

Disse fikk flest publikumsstemmer:

Finland – 376 poeng Sverige – 243 poeng Norge – 216 poeng Ukraina – 189 poeng Israel – 185 poeng

– Ta seg en bolle

Håkon Aleksander Røssum er en av de mange som reagerer på juryordningen. Han er sjef i fansiden Eurovision Norway og sier at juryen ødelegger for flere gode artister.

– Fansen burde inn i juryen. Fansen har fulgt med på alle prøver og vet alt om artistene. EBU bør ta seg en real bolle. Det er ikke populært at folkefavoritten ikke vinner, sier han til TV2.

Det norske bidraget KEiiNO ble rammet av det samme i 2019. Da vant de publikumsstemmene, men sjarmerte ikke juryene.

Redaktør og kommentator Mari Pudas i den finske avisen Iltalehti reagerer:

– Alle TV-seerne hørte det når publikum i Liverpool ropte Käärijä og «Cha Cha Cha» mens Sverige fikk poeng. Publikum elsket Käärijä, men det var ikke nok. Jeg vil ikke bli overrasket hvis reglene endres neste år og juryene ikke får like mye makt, skriver hun i en kommentar.