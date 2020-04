I BRESJEN: Lady Gaga, her avbildet i fjor vår, er blant initiativtagerne. Foto: Jennifer Graylock / PA Wire

Ny «Live Aid» for coronagenerasjonen: Disse opptrer lørdag

Helgens historiske og stjernespekkede digitalkonsert skal strømmes til hele verden.

Oppdatert nå nettopp

Popdronningen Lady Gaga (34) er primus motor for gratisarrangementet lørdag, som er til inntekt for coronarbeidet og samtidig en hyllest til helsearbeidere verden over. Det er Gaga selv som har gått i spissen for å skaffe artister.

«Live Aid»-variant

«One World: Together at Home», som konseptet heter, er et samarbeid mellom musikkfestivalen Global Citizen og WHO. Det hele skal foregå i et virtuelt scenelokale.

Annerledes-konserten omtales på folkemunne som «Live Aid for den digitale tidsalderen», eller som «Live Aid for coronagenerasjonen», som The Verge skriver.

les også Lady Gaga viser frem ny mann

Den originale Live Aid-konserten ble avholdt 13. juli i 1985 med Bob Geldof i spissen – da med mål om å presse verdens rikeste land til å gjøre mer for å bekjempe fattigdom i Afrika.

Ikke lenge etter at planene om «One World: Together at Home» ble kunngjort, kunne Gaga opplyse at over 360 millioner kroner allerede var samlet inn.

Se Lady Gaga snakke om samarbeidet her (artikkelen fortsetter under videoen):

Blant de største superstjernene som skal opptre, er Alanis Morissette, Alicia Keys, Usher, Stevie Wonder, Elton John, Paul McCartney, Eddie Vedder, Jennifer Lopez, Lizzo, John Legend, Pharrell Williams, LL Cool J, Taylor Swift, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong fra Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Céline Dion, Chris Martin, Finneas, J Balvin, Kacey Musgraves, Keith Urban, Sam Smith og Shawn Mendes.

Talkshow-stjernene Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon og Stephen Colbert skal være konferansierer.

les også Lady Gaga og WHO med gratiskonsert til inntekt for coronakrisen

Andre musikere som skal strømmes fra hvert sitt hjørne av verden, er Adam Lambert, Annie Lennox, Becky G, Billy Ray Cyrus, Delta Goodrem, Ellie Goulding, Hozier, Jameela Jamil, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Liam Payne, Michael Bublé, Niall Horan, Picture This, Rita Ora, Sheryl Crow, The Killers og Zucchero.

Her ser du showet

Konserten skal strømmes direkte på Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Amazon Prime Video og Twitch i åtte sammenhengende timer – fra kl. 20 norsk tid.

I Norge sender TV 2 Sumo hele showet gratis fra kl. 20.00-04.00. Fra norsk hold kommer statsminister Erna Solberg til å være delaktig i sendingen, melder TV 2 på sine nettsider.

Store amerikanske TV-kanaler som ABC, CBS og NBC viser også et to timer langt utdrag fra konsertmaratonen. Det samme gjør TV 2 – fra kl. 02 til 04 natt til søndag.

I tillegg strømmes showet via Tidal, Apple Music, Apple TV og Apple Beats 1.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Alpiniststjernen Lindsey Vonn skal angivelig bidra. Det samme skal filmstjernene Sarah Jessica Parker og Samuel L. Jackson. Supermodell Heidi Klum står også oppført.

Talkshow-veteranene Oprah Winfrey og Ellen DeGeneres er angivelig også med på arrangementet. Det samme er stjerneparet David Beckham og Victoria Beckham – samt Idris og Sabrina Elba.

Hollywood-stjernen Matthew McConaughey og TV-profilen Priyanka Chopra Jonas står også klare, i likhet med flere andre skuespillere.

Publisert: 17.04.20 kl. 15:53 Oppdatert: 17.04.20 kl. 16:08

Les også

Fra andre aviser