MÅ AVLYSE: Bergenfest hadde blant andre Robert Plant på plakaten i fjor sommer. I år må de avlyse på grunn av coronakrisen. Det har norske myndigheter bestemt.

Alle konserter avlyst til 15.juni

Forbudet mot store konsert- og idrettsarrangementer er nå utvidet frem til 15. juni. Det betyr kroken på døra for blant annet Bergenfest og OverOslo.

Både Bergenfest og OverOslo-festivalen på Grefsenkollen i Oslo avlyste umiddelbart etter det nye arrangementsforbudet som kulturminister Abid Q. Raja orienterte om tirsdag ettermiddag.

– Det gjør vondt for en kulturminister å måtte avlyse konserter jeg selv skulle ha deltatt på og taler jeg skulle holde ved flere åpninger, sa Raja til pressen.

Han var heller ikke spesielt optimistisk for resten av festivalsommeren.

– Det ser vanskelig ut også for festivalsommeren, men dette vil Regjeringen komme tilbake til og kommunisere et svar i starten av mai. Men med dagens smittesituasjon er det vanskelig å se for seg at den går som planlagt, sa Raja.

Bare en liten time etter kulturministerens kunngjøring, kunne følgende leses på Bergenfest sin hjemmeside:

«Det er med tungt hjerte vi erkjenner at vi ikke kan gjennomføre Bergenfest 2020. Artister flyttes til 2021».

Også OverOslos hjemmeside bar preg av skuffelse samtidig, men opplyste som Bergenfest at artistene flyttes til neste år - med deLillos’ ord fra «Neste sommer»: «når du engang kommer, neste sommer, skal vi atter være her».

Også Miniøya 13. og 14. juni er avlyst.

Under pressekonferansen til statsminister Erna Solberg senere på ettermiddagen konkretiserte hun Abid Q. Rajas uttalelse om «starten av mai» som tidspunkt for hva som skjer med resten av festivalsommeren.

– Vi skal komme med et svar til i alle fall den 1.mai, sa Solberg under pressekonferansen og presiserte at de trengte litt mer tid på å finne ut hvor presise de skal være på dette.

Daglig leder i Bergen Live, som arrangerer Bergenfest, var ikke overrasket om regjeringen ville forlenge arrangementsforbudet da VG snakket med han tidligere på dagen.

– Vi forventer at forbudet forlenges, og det bør ikke komme som noen overraskelse på noen, konsert- og festivalarrangører inkludert, om Norge følger danskenes linje. Jeg tror det vil være en lettelse for alle som nå går rundt og tror, håper, ber etc om at det skal komme en avklaring slik at vi kan iverksette planer deretter, sa Nes til VG.

Det har foreløpig ikke lykkes å nå Frank Nes etter at kulturministeren gikk ut med forlengelse av arrangementsforbudet.

Toffen Gunnufsen, som i sin tid gründet både Quart- og Hovefestivalen og i dag er tilknyttet Kadetten-festivalen i Sandvika i Bærum, kaller avgjørelsen om å flytte arrangementsforbudet til 15. juni for «halvveis» og «underlig».

– Jeg er ganske så skeptisk til en slik frist, det er jo nå - rett etter påske - at folk må bestemme seg for om de skal sette i gang produksjonen eller ikke, sier Gunnufsen til VG.

Kulturminister Raja opplyste at det vil komme nye avklaringer helt i begynnelsen av mai.

Kadetten arrangeres i år fra 30.juni til og med 1.juli.

– Det er kontrakter som skal inngås med ulike leverandører, og det er artister som skal betales. Og hva skjer i England og USA? Blir det grunnlag for artister å turnere i sommer i det hele tatt? Tør de turnere? spør Gunnufsen.

– Vi kan nok vente med dette til månedsskiftet april/mai, men ikke til 15.juni. Da var det greiere med Danmark som sa fra allerede i går. Det var «clean cut» og full avlysning, så kan man jobbe ut fra det, sier Gunnufsen som nå har en oppfordring til myndighetene

– De må ta en avgjørelse på om dette er en force majeure-situasjon eller ikke. Dette er bare halvveis for en hel bransje, sier han.

