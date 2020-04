Norske Anna (20): – Jeg kan ikke tro jeg snakker med Justin Bieber

Anna Langseth Folkestad sier hun er i sjokk etter at hun snakket med superstjernen.

20 åringen fra Lillehammer hadde etter alt å dømme en kveld langt utenom det vanlige.

På en video hun har lagt ut på Instagram ser man superstjernen sitte hjemme og ringe henne opp – se videoen øverst i denne saken.

– Jeg prøver å ikke gråte nå, sier hun til Bieber.

– Ikke gråt, svarer han.

Langseth Folkestad ser ut til å være i sjokk over det som skjer.

– Jeg kan ikke tro jeg snakker med Justin Bieber, sier hun i videoen.

Det var avisen Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken.

– Det har ikke helt gått opp for meg. I tillegg er det ingen som tror på meg, det skjedde jo natt til 1. april, men jeg vet det har skjedd og det er det viktigste, sier Langseth Folkestad til GD.

– Jeg trykket og plutselig spratt han opp på skjermen. Over 50.000 så på at jeg pratet med ham. Jeg var rimelig i sjokk, forteller hun til avisen.

FIKK SNAKKE MED HELTEN: Anna Langseth Folkestad hadde en telefonsamtale med Justin Bieber hun sent vil glemme. Foto: Privat

Til VG forteller 20-åringen at hun egentlig var på vei til sengen.

– Og det ble litt sent, takk Gud for det. Jeg sjekket som alltid siden til Justin på Instagram. Jeg er ganske opptatt av ham. Jeg oppdaget at han hadde en livestream, og det er alltid interessant å se på. Han pleier regelmessig å ringe fans. Men det er godt over 50.000 som ser på disse livestreamene, sier hun.

Superstjernen har flere ganger de siste ukene ringt opp fans på Instargam hvor alle som ser på kan følge samtalen.

GA KARANTENE-TRØST: Justin Bieber skal ha ringt norske Anna. Foto: Cindy Ord/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Poppet opp

– Jeg prøvde meg, og sendte en forespørsel om å delta. Et halvt minutt etterpå kom melding om at Bieber ville invitere meg til en videochat. Da fikk jeg liten tid til å godta, og før jeg visste ordet av det poppet ansiktet mitt opp. Jeg tenkte egentlig at dette er tull, men det var ikke før han svarte på mine spørsmål jeg skjønte at dette skjer faktisk. Jeg prøvde å holde meg rolig, tror ikke folk forstår hvor vanskelig det er. Plutselig ringer Justin Bieber, liksom.

20-åringens mamma Hilde sier til VG at datteren hamret på døren til badet der moren befant seg, etter videotreffet.

– Hun ropte «mamma du må åpne opp. Jeg har snakket med Justin Bieber». Hun skalv over hele kroppen. Hun var helt kul da hun snakket med ham, men reaksjonen kom etterpå. Hun gråt som om hjertet skulle briste. Jeg trodde noen hadde ringt for å fortelle at noen var død.

– Vi har levd med hulkegråten i natt, så dette er ekte og ikke noe tull, sier moren på spørsmål om dette er en aprilspøk.

I videoen spør Bieber henne om hvordan det er i Norge, og lurer på om Folkestad er i karantene.

Han spør også kona Hailey Bieber om hun tror karantenen er over snart, før han sier at han ber til Gud om at ting snart er tilbake til normalen.

– Det var fint å møte deg. Håper du har det bra i Norge, og at alt er er bra der borte, sier Bieber.

På spørsmål fra Anna om Bieber har planer om å komme til Europa sier han at han foreløpig må holde seg hjemme, men at han «definitivt skal tilbake til Norge».

Dette er ikke første gangen Langseth Folkestad har fått et møte med Bieber. I 2015 fikk hun en såkalt «meet and greet» med det store idolet etter å ha vunnet en konkurranse.

– Den gangen fikk jeg en klem og et kyss på kinnet. Nå fikk vi hatt en genuin samtale, så dette var høydepunktet. Det tok noen timer før jeg fikk sove, avslutter hun.

