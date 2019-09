POPIKON: Britney Spears, her på en filmpremiere i Hollywood i juli i år. Foto: VALERIE MACON / AFP

Britneys far slutter som verge etter familiebråk

Helt siden Britneys kollaps i 2008 har faren Jamie Spears fungert som verge for datteren – men ikke nå mer.

Jamie Spears (67) søkte selv i forrige uke om midlertidig å bli fratatt ansvaret med å styre Britneys formynder, som blant annet innebærer økonomi, helsespørsmål og juridiske saker.

Søknaden ble ifølge «Entertainment Tonight» begrunnet med «helsemessige årsaker». Nå har Jamie fått innvilget søknaden, og ny verge for superstjernen er hennes mangeårige personlige rådgiver, Jodi Montgomery. Det kommer frem av rettsdokumenter «Entertainment Tonight» har fått innsyn i.

Montgomery overtar med dette det samme ansvaret som artistens far har hatt. Avtalen gjelder i første omgang frem til 31. januar 2020 – angivelig med mulighet for forlengelse.

Omstruktureringen av formynderordningen skjer i kjølvannet av at Britneys to sønner på 12 og 13 år i august i år fikk innvilget midlertidig besøksforbud mot bestefaren på morssiden. Britneys eksmann, Kevin Federline (41), som fikk omsorgen for parets to barn etter hennes så omtalte sammenbrudd for 11 år siden, skal ifølge en rekke amerikanske medier ha gått rettens vei etter et angivelig fysisk sammenstøt mellom Jamie Spears og en av guttene.

Britney skal ifølge kilder også ha vært innforstått med at Federline tok affære.

Samtidig som familiesituasjonen tok den betente vendingen i sommer, og diskusjonen rundt håndteringen av Britneys medisinske behandling skal ha vært tema internt, døde Britneys psykiater. Timothy Benson ble bare 48 år og døde ifølge kilder TMZ har vært i kontakt med, av blodpropp.

Hverken Spears-familien eller Federline har besvart henvendelsene fra «Entertainment Tonight» etter at den nye vergeordningen nå har trådt i kraft.

Britney har ligget lavt i offentligheten den siste tiden. Tobarnsmoren kunngjorde på nyåret at hun må ta en «helsepause» på grunn av syk far og andre private problemer.

– Det er rykter, drapstrusler mot familien min og staben min. Jeg prøver å ta en stund for meg selv, men alt som skjer gjør det bare vanskeligere for meg. Ikke tro alt dere leser og hører, forklarte hun i en video til fansen.

I sommer viste hun seg imidlertid på rød løper for første gang sammen med sin iranske kjæreste, Sam Asghari (25).

Britneys manager: Sår tvil om stjernens fremtid

