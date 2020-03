IKONER: Countrystjernene Kenny Rogers og Dolly Parton avbildet i TV-studioet til CBS i 1984. Foto: WALLY FONG / AP

Dolly Parton fikk vite om Kenny Rogers’ død via TV-skjermen

En gråtkvalt Dolly Parton (74) har postet to videoklipp der hun hyller Kenny Rogers og forklarer at hjertet hennes er knust.

Den amerikanske countrylegenden Kenny Rogers døde lørdag – 81 år gammel.

Blant Rogers' største hitlåter var «Islands In The Stream» fra 1982, duetten med Dolly Parton (skrevet av Bee Gees). De to bevarte vennskapet og har opptrådt sammen også opp gjennom årene.

Så nyheten på TV

Dagen etter countryveteranens bortgang, postet Parton to videoklipp til sine over tre millioner følgere på Instagram. Sittende på pianokrakken i sitt eget hjem forteller Parton hvordan hun fikk høre den triste nyheten.

– Vel, jeg kunne ikke tro det i morges da jeg sto opp og skrudde på TV. Jeg ville se hva coronaviruset holdt på med. Og så sa de at min venn og duettpartner Kenny Rogers har forlatt oss, sier hun og fortsetter:

– Jeg vet, og alle vet, at Kenny er på et bedre sted enn oss akkurat nå. Og jeg er ganske sikker på at han snakker med Gud i dag, om han ikke allerede har gjort det, og ber ham om å spre litt lys i denne mørke tiden.

Parton forteller at hun elsket Rogers med hele sitt hjerte, og at vennen har tatt en stor bit av hjertet hennes med seg.

– Jeg snakker nok for all familie, venner og fans når jeg sier: «I will always love you», sier Parton og siterer tittelen på sin desidert mest berømte sang – best kjent fremført av Whitney Houston.

Svært grepet

I videoklipp nummer to viser Parton frem et innrammet bilde av seg og Rogers – og da er stemmen gråtkvalt og nær bristepunktet:

– Jeg vet at dere alle er triste som meg. Gud velsigne deg, Kenny. Fly høyt, rett inn i Guds armer. Og til dere andre – bevar troen.

I skrivende stund har nærmere 700.000 trykket «hjerte-like» på posten hennes, mens over 27.000 har skrevet trøstende ord.

Kenny Rogers, også kjent for klassikere som «The Gambler», «Lady», «Lucille», «You Decorated My Life», «She Believes In Me», «We’ve Got Tonight» (med Sheena Easton) og «Don’t Fall In Love With A Dreamer» (med Kim Carnes), døde av naturlige årsaker, omgitt av sine nærmeste.

2010: Dolly Parton og Kenny Rogers under 25-årsjubileet til Dollywood i Tennessee. Foto: © Curtis Hilbun / AFF-USA.COM / AFF

Publisert: 23.03.20 kl. 12:40

