IKKE SÆRLIG FETT: I den virkelige verden er det langt mellom københavnernes inspirerte øyeblikk, mener VGs anmelder om bandet Volbeat. FOTO: Ross Halfin/Promo

Plateanmeldelse: Volbeat – «Rewind, Replay, Rebound»: Danskebåt på grunn

Livet er for kort til å høre på Volbeat.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

ALBUM: ROCK

Volbeat - «Rewind, Replay, Rebound»

(Universal)

På papiret er egentlig Volbeat et nokså likandes konsept. Fire tørste danske drenge feirer og partyformaterer rockehistorien, der den forgreiner seg fra rockabilly og countrytwang til klassisk hardrock og lettmetall.

På papiret. I den virkelige verden er det imidlertid langt mellom københavnernes inspirerte øyeblikk.

Det finnes så mange band som gjør dette – la oss for enkelhets skyld kalle det «rock med en rev bak øret» – bedre enn Volbeat. Turbonegro, Bokassa, Kvelertak, Ghost og Hellacopters er umiddelbare eksempler fra det panskandinaviske nabolaget.

Lite ved bandets syvende album rokker ved det inntrykket. Åpningslåten «Last Day Under The Sun» (visstnok inspirert av biografien til Johnny Cash) er riktignok både blodfengende og gøyal som luftig, åttitallsdunstende stilstudie. Powerpop-pastillen «Cloud 9» har også noe for seg. Utover det går det i slak og målrettet nedoverbakke.

les også Plateanmeldelse: Mark Ronson - «Late Night Feelings»

Det store problemet – elefanten i pølsekiosken – er at bandet rett og slett ikke låter særlig fett, verken musikalsk eller produksjonsmessig. Vokalist Michael Poulsen høres tidvis ut som han prøver å presse en gratinert sjalottløk opp fra halsen, og han får lite drahjelp av sine kolleger. Tror de selv på den daffe puddelrocken de kverner ut? Er de allergiske mot originale påfunn? Hva ville Josh Homme tenkt om dette?

Volbeat er, om ikke stort annet, dyktige nettverksbyggere. I denne omgang har bandet fått med seg Neil Fallon (Clutch) og Gary Holt (Exodus og i nyere tid Slayer) i for så vidt tilfredsstillende, men altfor marginale roller til å utgjøre noen forskjell.

Man må anta at dette kan være morsomt å oppleve live – i det minste med et tosifret antall kaldkvelte fadbamser innabords. På plate? Sett på noe bedre, for helvede.

BESTE LÅT: «Last Day Under The Sun»

Publisert: 04.08.19 kl. 19:52

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post