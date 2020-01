Melodi Grand Prix: VG anmelder låt for låt

EXIT: Geirmund rakk ikke helt frem denne kvelden.

FORNEBU (VG) Geirmund ble førstemann som røk ut av den første duellen i kveldens delfinale av Melodi Grand Prix.

Han gikk tapende ut av duellen med Lisa Børud som nå altså er ett skritt nærmere finalen. I gullfinalen møter Børud Raylee, så det blir altså en ren kvinnefinale!

VIDERE: Raylee sørget for at det blir en ren kvinnefinale i kveldens delfinale av Melodi Grand Prix. Foto: Solberg, Trond

NRK har lørdag imidlertid hatt enkelte problemer med avstemningsløsningen for Melodi Grand Prix på nett.

– Vi er midt i direktesendingen og vi ser at systemet fungerer som det skal. Stemmene renner inn! Men det er vanvittig engasjement og stort trykk på systemet og vi får noen tilbakemeldinger om at det er enkelte feilmeldinger i selve innloggingsportalen, sier Eirik Ingstad, redaksjonssjef i NRK Underholdning til VG.

VIDERE: Lisa Børud gikk til gullfinalen på bekostning av Geirmund. Foto: Trond Solberg, VG

På NRK Underholdnings Facebook-sider er det flere som melder at de hadde problemer med å stemme i den første duellen, mellom Geirmund og Lisa Børud. Av den duellen gikk Børud seirende ut.

Enkelte VG-tipsere har også meldt om at de ikke fikk til å stemme på Geirmund i det hele tatt mens duellen pågikk.

– Vi er per nå sikre på at vi får et rettferdig resultat i de spennende duellene, og skal gå inn i detaljene på kapasitetsproblemene etter sending, sier Ingstad.

UTE: Kim Rysstad kom ikke videre med sin «Rainbow». Foto: Solberg, Trond

Lisa Børud, Kim Rysstad, Raylee og Geirmund var de fire artistene som alle håpet på en plass i en finale der det kun er plass til én av dem.

I tillegg skal Sondrey fremføre sitt finalebidrag, «Take My Time».

Programledere er Kåre Magnus Bergh, Ingrid Gjessing Linhave og Ronny Brede Aase. Nytt av året er at du kun kan stemme via nett - les mer om det HER.

Som vanlig skal VGs anmelder Tor Martin Bøe trille terning på alle låter, inkludert Sondreys bidrag som her fremføres for første gang. Det samme kan selvfølgelig også du gjøre som seer.

I det terningkastet vil det ligge en samlet vurdering av låtens kvalitet, artistens vokale fremføring, kostyme og generelle show-egenskaper.

De fire håpefulle skal ut i to dueller, der vinnerne av disse møtes til en gullfinale. Hvem som havner i duell, ble bestemt ved trekning først i direktesendingen.

Geirmund var det første navnet som dukket opp i den første duellen, mens Kim Rysstad ble trukket som førstemann i den andre duellen.

Dermed ble det klart at Geirmund møter Lisa Børud, og Kim Rysstad møter Raylee.

Etter første duell ble det klart at Geirmund ikke kom med videre.

Publisert: 11.01.20 kl. 19:54 Oppdatert: 11.01.20 kl. 20:53

