HVEM VINNER?: Kun én av disse går direkte til finalen fra kveldens delfinale i H3 Arena: Øverst er Lisa Børud og Kim Rysstad, nederst ser vi Geirmund og Raylee. Foto: NRK

Melodi Grand Prix: Geirmund ute

FORNEBU(VG) Fire sørlandsartister kjemper i kveld om finaleplass til årets Melodi Grand Prix. Samtidig får vi for første gang høre bidraget til Sondrey, som allerede er forhåndsutvalgt til finalen.

Oppdatert nå nettopp

Lisa Børud, Kim Rysstad, Raylee og Geirmund var de fire artistene som alle håpet på en plass i en finale der det kun er plass til én av dem.

I tillegg skal Sondrey fremføre sitt finalebidrag, «Take My Time».

Programledere er Kåre Magnus Bergh, Ingrid Gjessing Linhave og Ronny Brede Aase. Nytt av året er at du kun kan stemme via nett - les mer om det HER.

Som vanlig skal VGs anmelder Tor Martin Bøe trille terning på alle låter, inkludert Sondreys bidrag som her fremføres for første gang. Det samme kan selvfølgelig også du gjøre som seer.

I det terningkastet vil det ligge en samlet vurdering av låtens kvalitet, artistens vokale fremføring, kostyme og generelle show-egenskaper.

De fire håpefulle skal ut i to dueller, der vinnerne av disse møtes til en gullfinale. Hvem som havner i duell, ble bestemt ved trekning først i direktesendingen.

Geirmund var det første navnet som dukket opp i den første duellen, mens Kim Rysstad ble trukket som førstemann i den andre duellen.

Dermed ble det klart at Geirmund møter Lisa Børud, og Kim Rysstad møter Raylee.

Etter første duell ble det klart at Geirmund ikke kom med videre.

Publisert: 11.01.20 kl. 19:54 Oppdatert: 11.01.20 kl. 20:27

Mer om

Flere artikler