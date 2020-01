VIDERE: Raylee sørget for at det ble en ren kvinnefinale i kveldens delfinale av Melodi Grand Prix. Her med kjæresten Glenn Rune Olsen.

Kjæresten til MGP-finalist Raylee: - Jeg er kjempestolt

FORNEBU (VG) Raylee (22) sikret seg en plass i MGP-finalen, etter en duell med barndomsvenninnen Lisa Børud (23).

– Lisa er jo mitt barndomsidol, vi har kjent hverandre siden vi var åtte, men helt fra jeg var fem-seks har jeg sett opp til henne. Vi er vinnere begge to, kunne Raylee fortelle VG mellom tårene etter at finaleplassen var sikret.

Ved siden av Raylee snek også samboer Glenn Rune Olsen seg frem og omfavnet kjæresten varmt. Tårene ble ikke færre av det...

– Det er heilt fantastisk. Jeg er kjempestolt, sa sørlendingen som hadde skreket seg hes i løpet av kvelden.

– Nå tar jeg selvfølgelig turen til finalen i Trondheim i februar, slo han fast.

Raylee Charlotte «Lotta» Kristiansen fra Arendal skal dermed representere Sørlandet med låten «Wild» i finalen i Trondheim 15. februar.

Det var ingen sure miner hos Børud, som omfavnet en lykkelig vinner og gratulerte henne med seieren da det hele var overstått.

– Det er så mange jeg må takke. Danserne mine som har laget showet og jobbet beinhardt. Og alle som har stemt på meg, det må du få med, sa Raylee gledesstrålende.

Likevel er hun fast bestemt på å perfeksjonere showet frem mot finalen i Trondheim.

– Det er bra allerede, men skal nok finne på noe for å gjøre det enda bedre, vi må det!













Raylee brast i gråt da navnet hennes ble ropt opp av programleder Kåre Magnus Berg.

Før resultatet ble ropt opp, forsikret begge publikum at de heiet på hverandre. Raylee og Børud er nemlig venninner. De to møttes i gullfinalen etter at folket valgte Raylee foran Kim Rysstad (38).

Kvinnene tok dermed innersvingen på de mannlige håpefulle, Rysstad og Geirmund Hansen (31), før det ble klart at Raylee trakk det lengste strået.

– Jeg trenger alle stemmer jeg kan få! tryglet 22-åringen på Instastory før sendingen.

NRK hadde lørdag enkelte problemer med avstemningsløsningen for Melodi Grand Prix på nett.

– Vi er midt i direktesendingen og vi ser at systemet fungerer som det skal. Stemmene renner inn! Men det er vanvittig engasjement og stort trykk på systemet og vi får noen tilbakemeldinger om at det er enkelte feilmeldinger i selve innloggingsportalen, sa Eirik Ingstad, redaksjonssjef i NRK Underholdning til VG tidligere lørdag kveld.

VIDERE: Lisa Børud gikk til gullfinalen på bekostning av Geirmund. Foto: Trond Solberg, VG

På NRK Underholdnings Facebook-sider er det flere som melder at de hadde problemer med å stemme i den første duellen, mellom Geirmund og Lisa Børud. Av den duellen gikk Børud seirende ut.

Enkelte VG-tipsere har også meldt om at de ikke fikk til å stemme på Geirmund i det hele tatt mens duellen pågikk.

– Vi er per nå sikre på at vi får et rettferdig resultat i de spennende duellene, og skal gå inn i detaljene på kapasitetsproblemene etter sending, sier Ingstad.

UTE: Kim Rysstad kom ikke videre med sin «Rainbow». Foto: Trond Solberg, VG

Lisa Børud, Kim Rysstad, Raylee og Geirmund var de fire artistene som alle håpet på en plass i en finale der det kun er plass til én av dem.

I tillegg skal Sondrey fremføre sitt finalebidrag, «Take My Time».

Programledere er Kåre Magnus Bergh, Ingrid Gjessing Linhave og Ronny Brede Aase. Nytt av året er at du kun kan stemme via nett - les mer om det HER.

Som vanlig skal VGs anmelder Tor Martin Bøe trille terning på alle låter, inkludert Sondreys bidrag som her fremføres for første gang. Det samme kan selvfølgelig også du gjøre som seer.

I det terningkastet vil det ligge en samlet vurdering av låtens kvalitet, artistens vokale fremføring, kostyme og generelle show-egenskaper.

