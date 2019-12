BLE FAR IGJEN: Chris Brown, her på konsert i Virginia Beach City i april. Foto: Craig Barritt / GETTY IMAGES

Chris Brown viser fram sønnen

Sangeren (30) viser lørdag fram flere bilder av sin nyfødte sønn.

Nå nettopp

Den beryktede artisten ble tobarnspappa 20. november, da ekskjæresten Ammika Harris (26) fødte en sønn. For tre dager siden delte Brown det første babybildet på sin Instagramkonto med nær 59 millioner følgere. Der så man bare et par voksne hender som holdt rundt en babyfot, mens Brown røpet at navnet var Aeko Catori Brown.

Lørdag deler han flere bilder, både av babyens ansikt og en bildeserie fra fødselen.

Artisten har kommentert med hjerte-emotikon og sønnens navn.

Brown har en datter på fem år, Royalty, fra et tidligere forhold med Nia Guzman. Høsten 2018 krevde Guzman Brown for høyere barnebidrag, rundt 155.000 kroner i måneden. Da betalte han angivelig 21.000 kroner i måneden.

les også Chris Brown anklaget for voldtekt – løslatt

Chris Brown ble i 2009 dømt til samfunnsstraff etter at han banket Rihanna blå før Grammy-utdelingen.

Mange ble overrasket da paret forsøkte å reparere forholdet i 2012, men året etter var det slutt for godt.

Publisert: 14.12.19 kl. 11:24

Mer om