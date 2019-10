KLAR FOR ENSLIGHET: Sondre Justad kan se tilbake på en utsolgt festivalsommer, men det kan bli lenge til neste gang du ser han på en konsertscene.

Sondre Justad tar lang pause

Går det slik Sondre Justad (29) har bestemt seg for, vil du ikke se han på en scene før sommeren om halvannet år.

Norges fremste norskspråklige popkomet de siste årene har nemlig bestemt seg for å ta en lang pause fra scenen. Sin foreløpig siste konsert holdt han i september, og med unntak av P3Gull i slutten av november, tar han sikte på at live-pausen blir lang.

– Ja, den blir på minst halvannet år, sier Justad til VG og innrømmer at det «Riv i hjertet» å høre seg selv si det, for å bruke tittelen til hans kanskje mest kjente låt.

– Det er vondt å si det høyt! Men jeg har tatt et valg, og det står jeg for. Det er ingenting som er mer morsomt enn å spille for utsolgte festivaler – og jeg elsker å spille – men neste sommer hopper jeg over festivalsommeren, insisterer han.

For det har gått i et heseblesende tempo siden debuten for fem år siden. To plater, syv Spellemann-nominasjoner og en stadig stigende fanskare som kulminerte med 21.000 publikummere under sommerens Stavern-festival, der han til og med spilte relativt tidlig på dagen.

Fra å være en teaterstudent som ble kastet ut av skolen i Verdal etter ett år, har Sondre Justad fra Henningsvær brått vokst frem til å bli en av landets absolutte favoritter på morsmålet.

– Sjefen på teaterskolen så rett gjennom meg, hun. «Du kan aldri bli skuespiller. Du er for sårbar. Du må bli artist og stole på dine egne valg», sa hun.

– Synes du alt har gått fort?

– Ja, er du gal! Jeg hadde aldri forventet dette her. Jeg har lenge visst at det er dette jeg har lyst til å drive med resten av livet, men at jeg skulle reise rundt og selge ut konsertlokaler og være headliner ... at det skulle skje allerede nå, var det ingen som trodde, hverken jeg eller bandet.

For å gjøre det helt klart; Sondre Justad er ikke utbrent, bare sliten. Men på en god måte.

– Jeg har vært sliten, men det er egentlig ikke årsaken nå. Jeg er bare så klar for å restarte meg igjen, gå i studio og leke meg med nye låter og forskjellige produsenter. Det er på tide å ta dette et steg videre, sier Justad.

– Nå begynner jeg kapittel tre. Jeg har to plater bak meg og ser frem til den tredje. Da må jeg også få tid til å leve litt, slik at jeg har noe å skrive låter om, smiler Justad.

For det er slik tekstene blir til, disse intense og personlige låtene som har varmet hjerterøttene til hans fans siden 2014. Sondre Justad må leve og oppleve.

– Jeg er ikke ferdig med å utvikle tekstuniverset mitt, jeg har som mål å bli enda bedre – finne den teksten som sier akkurat det jeg vil at den skal si.

– «Fontenen på Youngstorget» var vel litt annerledes, selv for en personlig låtskriver som deg?

INTENS: Energi er Sondre Justads mellomnavn, har enkelte anmeldere ment. Nå tar han konsekvensen av at energi også kan være tappende i det lange løp. Foto: Trond Solberg

– Helt klart. Jeg skriver jo om mine følelser og hvordan jeg opplever slike ting, men her ble alt så nært fordi vi namedroppa steder og måltider. «Fontenen på Youngstorget» har blitt en slags mellomlåt, mellom kapittel to og tre. Jeg var usikker på om jeg skulle slippe den i det hele tatt, fordi det ble så direkte og nært, sier han.

I «Fontena på Youngstorget» beskriver Sondre Justad en date med en kvinnelig, norsk artist. Mildt sagt mange har spekulert i hvem denne daten er, og tidligere denne uken sa Anna Lotterud – aka Anna of the North – til VG at det ikke var henne, tross mange rykter om nettopp det.

– Nei, det er ikke noe nytt i den saken, flirer Justad som slett ikke har noen plan om å opplyse VGs lesere om hvem han datet.

– Det var litt skummelt og ble nesten en absurd situasjon. Jeg var sikker på at hun kom til å skjønne at jeg skrev om henne, så jeg ga henne en «heads-up». Heldigvis så likte hun den, sier han.

Sondre Justad synes det er «kjipt» å si til bandet sitt at han skal ta en lang pause fra scenen. Han håndplukket gjengen fra dag én, og siden har de holdt sammen som kompiser i tykt og tynt.

– De er ledige på markedet nå, det må du skrive! Vi har vært på turné hvert år siden 2014 og det har aldri vært konflikter. De er en stor grunn til at jeg er der jeg er i dag, sier han, og trekker pusten:

– Men det er så altoppslukende å være på turné. Hver kveld skal være spesiell, unik. For meg er det enten hundre prosent eller å gi opp, og jeg vil ikke skille mellom by og land på konsertene mine – alle skal ha den samme opplevelsen. Jeg har hørt at noen nedskalerer showet når de for eksempel kommer fra Øyafestivalen til Finnmark. Jeg vil ikke ha det sånn, det skal være likt. Det er dyrt, men det er viktig, mener Justad.

Han sukker.

– Jeg er litt redd for å falle ned i et søkk der jeg bare mister meg selv i det dypet jeg skal inn i ... Men samtidig så gleder jeg meg så sykt mye til å teste ut de nye låtene jeg har skrevet med ulike produsenter!

