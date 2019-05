ÅPENHJERTIG: Alan Walker tok imot VG i studioet sitt hos magangementet MER i Oslo onsdag. Foto: Trond Solberg, VG

Alan Walker: – Må unngå å miste meg selv i all galskapen

Alan Walker (21) lever et eventyrlig liv, men er glad for at han har kjæresten å kunne trekke seg tilbake sammen med.

6,4 milliarder avspillinger på YouTube og nærmere 4 milliarder strømminger på Spotify – vi snakker om en helt ellevill suksess i kjølvannet av 2015-hiten «Faded».

Singlen «On My Way» ble sluppet i mars, og nærmer seg allerede 120 millioner visninger på YouTube og snart 100 millioner avspillinger på Spotify.

Selv forsikrer superstjernen fra Bergen at han ikke tenker på tall.

– For meg er det viktig å beholde bena på bakken, og da kan jeg ikke tenke så mye på hverken streaming eller penger. Det er uansett umulig å ta inn over seg. Man tror jo nesten det er løgn når man hører om antall avspillinger. Selv har jeg ikke ord for å forstå det, sier 21-åringen når VG møter ham i Oslo.

POLEN: Alan Walker på platesignering i polske Poznan i april. Foto: Mohammed Sarmadawy / MER

Walker nyter å reise verden rundt å dele scene med alt fra Julie Bergan til Rihanna, men samtidig prøver han å koble ut den enorme berømmelsen.

– Jeg må unngå å miste meg selv i all galskapen, smiler han.

– Hvordan klarer du å være så jordnær?

– Veldig godt spørsmål, men jeg tror det skyldes mamma og pappa, og alt hva de har lært meg om å ta vare på seg selv.

En som også er en god støtte i sirkuset, er finske Viivi Niemi (19). De to møttes i Helsinki for snart fire år siden, og siden har de hatt et tett forhold. Men det var først på Spellemannprisen i februar i år at de sto åpent frem som par.

– Selv om vi har vært «close» helt siden vi møttes, var det først for litt over et halvt år siden at vi viste oss offentlig som kjærester. Det var ikke en uttalt greie at ingen skulle vite om relasjonen vår, men det var viktig for begge at vi fikk mulighet til å dyrke forholdet vårt uten mye støy utenfra.

De to bor i hvert sitt land, men møtes så ofte som mulig. I vår har Niemi også vært med på et par turneer.

– Jeg er veldig takknemlig for at hun vil være en del av dette livet. Og det er viktig at hun kan være med iblant, så vi ikke får for stor distanse. For meg betyr det alt å vite at jeg har en person jeg kan snakke med om både vanskelige og gode ting. Uansett er hun alltid der for meg, og jeg er der for henne.

PRIVATFLY: Alan Walker og Viivi Niemi før avreise til Berlin i april. Foto: Mohammed Sarmadawy / MER

Samboskap er ikke aktuelt ennå.

– Men det er jo en tanke. Tiden får vise. Jeg regner uansett med å bli boende i Bergen, smiler Walker.

Walker feiret prisen for «Årets Spellemann» med å kysse på sin kjære. Da reagerte mange fans med sjalusi. Bildene av paret spredte seg nemlig i sosiale medier, og Niemi fikk mye hets. Så mye at hun valgte å ta til motmæle.

Walker synes det er vondt å se kjæresten få gjennomgå.

– Det er utrolig trist. Jeg tror at folk som skriver stygge kommentarer, ikke tenker over hvordan det oppleves.

ROMANTISK: Alan Walker og Viivi Niemi nyter et måltid på flyet til Berlini april. Foto: Mohammed Sarmadawy / MER

Selv har Walker et distansert forhold til nettkommentarer.

– Jeg er tilbakeholden og svarer aldri på meldinger. I stedet forholder jeg meg til folk jeg kjenner.

På Instagram, der han har 5,7 millioner følgere, poster artisten sjelden bilder av seg og kjæresten.

– Innholdet jeg legger ut der, følger gjerne en rød tråd og henger sammen med artistprofilen min, som er litt mer mystisk. Kjærestebildene er litt annerledes, men man skal ikke se bort fra at det kommer mer av det også.

Walker poster desto flere bilder av hunden Happy.

– Han er min aller beste firbente venn. Vi adopterte ham for fem år siden, da han var ett år. Happy er familiens gledesspreder. Jeg kjenner ingen som er gladere enn ham.

BESTEVENNER: Happy og Alan Walker. Foto: PRIVAT

Walker er kjent for å dekke til nedre del av ansiktet. Han har hele tiden villet at musikken skal stå i fokus, ikke han som person.

– I Norge merker jeg at folk gir uttrykk for å dra kjensel på meg, uten at de husker hvor de har sett meg før, humrer han.

– Med masken har vi klart å skape en mystisk, særegen merkevare, så den blir med videre.

MASKERT: Alan Walker i velkjent stil på Summerbust-festivalen i Stockholm i fjor. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Walker slapp nettopp nyheten om at han skal opptre i hovedstaden for aller første gang, i Spektrum 9. november. Det er på tide for nordmannen, som de siste par årene har reist verden rundt og opptrådt på utallige store scener.

– Det blir magisk, sier DJ-stjernen, som før jul vant sin tredje MTV-pris og nylig ble hyllet på hjemmebane med egen stein på Bergens «Walk of Fame».

– Det føles veldig godt å få den anerkjennelsen. Jeg hadde aldri trodd jeg bli foreviget på gaten i Bergen.

I LUFTEN: Alan Walker i helikopter på vei til konsert utenfor São Paulo i mars. Foto: Mohammed Sarmadawy / MER

Med «Aviation Tour» og sommerens festivaler blir det om lag 75 konserter i år. Det er betydelig færre enn i fjor. 21-åringen har bestemt å trappe litt ned på turneringen.

– Det er blitt en livsstil å være på veiene, men det er nesten som å leve et ferdig planlagt liv. Og jeg kjenner det selvsagt på kroppen. Det gjelder å vite når man må skru på bremsen. Nå gleder jeg meg til å få tid i studio og til litt mer fornøyelser – det har ikke blitt så mye av det. Jeg tror det er godt for alle rundt meg også.

INDIA: Alan Walker under et pusterom i Mumbai tidligere i vår. Foto: Mohammed Sarmadawy / MER

I fjor døde den svenske DJ-en Avicii, bare 28 år gammel. Han orket ikke å leve lenger.

– Sånn kan det gå. Utrolig trist. Det er så viktig å ha et team rundt seg som sier fra når alt sklir ut. Jeg har et sånt team. Når det blir for hardt, tar vi pauser, sier Walker.

HEKTISK: Alan Walker fløy i fjor sommer rett fra VG-lista-showet til Slovenia. Her avbildet ved ankomst i Ljubljana. Foto: Mohammed Sarmadawy / MER

Da karrieren skjøt fart, tok Walker et valg han har blandede følelser rundt – nemlig å avslutte skolen midt i tredje året på videregående.

– Jeg måtte det for å kunne prioritere musikken, men det var med tungt hjerte. Håpet er å fullføre senere, for jeg ønsker å ha de papirene.

– Hvor rik er du, og hva bruker du pengene på?

– I denne bransjen kommer det penger inn, og det går mye penger ut. Så det er vanskelig å svare på. Jeg er en sparsom person, men jeg har kjøpt en leilighet til foreldrene mine.

POPTRIO: Julie Bergan, Alan Walker og Tomine Harket på VG-lista-showet i Oslo i fjor. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Selv om Walker foretrekker å være anonym, vet han å sette pris på fansen. På Instagram har han lagt ut et klipp fra et svært rørende møte med en gutt i Manchester.

– Det er Nathan. Jeg ga ham en av maskene mine og en hettegenser. På alle bildene han har postet etterpå, har han disse på seg. For meg er det veldig spesielt. Jeg vet hvor mye det betyr. Jeg husker da jeg møtte Tiësto i 2016. Så skjelven og starstruck jeg var. Jeg vil ikke være den som ikke kan avse to minutter eller mer hvis det kan glede et annet menneske.

Billettsalget til Spektrum-konserten starter fredag.

Klippet under viser Walkers møte med Nathan:

