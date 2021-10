VERGEKONFLIKT: Britney Spears har tidligere uttalt at faren burde havnet i fengsel for kontrollen han har utøvet mot henne.

Britney Spears truer med å eksponere familien: − Nåde dem hvis jeg noen gang gir et intervju

Britney Spears (39) kommer med en kraftig utblåsning mot familien sin og vergemålet på Instagram.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter årevis med taushet og bekymring fra #FreeBritney-bevegelsen, later Britney Spears (39) nå til å ta tilbake ytringsfriheten. Torsdag fyrte artisten av en kraftsalve på sin Instagram-konto.

Der skriver hun om frykt for egen fremtid og sinne over systemet som gjorde det mulig å holde henne under vergemål og streng kontroll siden det mye omtalte mentale sammenbruddet i 2007.

Føler angst for å gjøre feil

– Jeg vil være ærlig og si at jeg har ventet virkelig lenge for å bli fri fra situasjonen jeg er i ... og nå som det har skjedd er jeg redd for å gjøre noe fordi jeg frykter at jeg skal gjøre en feil!!! skriver Spears.

– I mange år ble jeg alltid fortalt at hvis jeg lyktes med ting, kunne situasjonen ta slutt ... og det gjorde den aldri!!! Jeg jobbet så hardt, men nå som tiden er inne og vergemålet er nærmere og nærmere å bli avsluttet er jeg veldig lykkelig, men det er mye som skremmer meg!!!

Tobarnsmoren klager også over aggressive paparazzifotografer og sier at hun misliker at de prøver å skremme henne og hopper frem. Hun opplever det som om «de ønsker at jeg skal gjøre noe sprøtt» og uttrykker at dette hindrer henne i livsutfoldelse fordi hun blir redd for å gjøre noe galt.

Popstjernen har også delt et bilde av et overdådig pyntet juletre hjemme i sin egen stue.

I USA er det vanlig å starte pyntingen tidlig med tre feiringer på rad: Halloween-feiringen i oktober, Thanksgiving i november og julen i desember. De færreste setter imidlertid opp juletreet før 1. desember.

STØTTES AV FANSEN: #FreeBritney-bevegelsen har lenge ment at Britney i realiteten har levd nærmest som fange. Her protesterer de på vegne av popstjernen 17. mars 2021.

Spears mener at hun ikke har gjort noe som tilsier at hun skulle bli behandlet slik hun har blitt de siste 13 årene:

– Jeg er forferdet over systemet og skulle ønske at jeg levde i et annet land!!! skriver hun og går videre til å annonsere at hun vil feire julen ekstra tidlig i år.

– For hvorfor ikke???!!! Jeg tror på at enhver grunn til å finne mer glede i livet er en god idé, fastslår Spears og understreker at hun fra av skal gjøre ting annerledes enn før.

TRIO: (F.v.) Britney, skuespiller- og artistlillesøsteren Jamie Lynne og moren Lynne Spears fotografert på et sykehus i Chicago i 2007 – året Britney sjokkerte verden med å barbere av seg håret og få et psykisk sammenbrudd.

Rasende på familien

Hardest går hun ut mot familien sin:

– Nåde være med dem hvis jeg noensinne gir et intervju!!! raser Spears.

39-åringen holder seg nå unna underholdningsbransjen som hun beskriver som det eneste hun noen gang har kjent til.

– Det er derfor dette er så forvirrende for meg, forklarer hun.

BRITNEYS ADVOKAT: Mathew Rosengart representerer nå Britney Spears. Her er han fotografert utenfor et rettslokale i Los Angeles 29. september.

12. november er det ventet at en rettshøring vil avslutte vergemålet. Britneys far, Jamie Spears, har allerede blitt fratatt rollen som den som overvåker datterens liv og karriere.

En midlertidig verge har blitt utnevnt for å ivareta Britneys interesser ut året.

Etter at faren ble avsatt som verge har Britney Spears fått sin egen advokat, Mathew Rosengart.

29. september suspenderte en dommer i Los Angeles Jamie Spears som verge og uttalte at farens kontroll over datteren «reflekterer et giftig miljø».

