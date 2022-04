POPIKON: Britney Spears, her på GLAAD-gallaen i Los Angeles i 2018.

Britney på Instagram: − Jeg skal ha barn

Britney Spears (40) melder at hun er gravid.

I et innlegg mandag kveld norsk tid skriver popstjernen at hun har gått opp i vekt, og at det skyldes at hun venter barn.

Hun skriver at forloveden Sam Asghari (28) først mente at det var snakk om en «mat-baby», altså at hun hadde spist litt mye.

Men så tok Britney en graviditetstest, forklarer hun.

«Og vel ... jeg skal ha barn», skriver hun.

Under strømmer det på med gratulasjoner og spørsmål fra fans, mange av dem forvirret over om det faktisk er en graviditetskunngjøring eller ikke.

«Baby One More Time», skriver en følger og sikter til artistens kanskje aller største hitlåt fra 1998.

Britney fortsetter med å skrive litt usammenhengende om graviditet og «mat-baby», og spekulerer på om det kan være to barn i magen.

Hun forklarer sine over 40 millioner følgere at hun ikke kommer til å vise seg så mye ute i offentligheten i tiden som kommer, fordi hun ikke vil bidra til at paparazzifotografene tjener penger på bilder av henne.

«Som de dessverre allerede har gjort», skriver 40-åringen.

«Da rabler det for meg», skriver hun.

Popikonet betror også omverdenen at hun har opplevd fødselsdepresjon tidligere, eller såkalt «perinatal depression», som betyr depresjon både før og etter fødsel.

«Og jeg må bare si at det er absolutt forferdelig», skriver hun.

Britney uttrykker imidlertid lettelse over at det er mye vanligere og mer akseptert å snakke om en sånn diagnose nå enn da hun var gravid første gang.

«Denne gangen vil jeg gjøre yoga. Hver dag!», opplyser hun.

Fri etter 14 år

Popartisten, som før jul ble fri fra et nær 14 år langt vergemål, har snakket åpent om at hun ønsker å få flere barn. Hun har to sønner på 15 og 16 år fra ekteskapet med Kevin Federline (44).

Britney forlovet seg med iransk-amerikanske Asghari i september i fjor. Han har ingen barn fra før.

Fire år har gått siden Britney bekreftet at hun hadde forelsket seg i fitnessmodellen. Paret møttes under innspillingen av musikkvideoen til låten «Slumber Party» i 2016, der han figurerte i rollen som hennes flørt.

I 2019 viste de seg for første gang sammen i offisiell sammenheng.

Asghari, som i skrivende stund ikke har kommentert kjærestens post, er i ferd med å slå seg opp som skuespiller.