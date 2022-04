UT AV MØRKET: Torbjørn Brundtland (med hatt) og Svein Berge (med hette) tolker Tix på sitt nye pressebilde.

Albumanmeldelse Röyksopp – «Profound Mysteries»: Rolig. Det ordner seg.

Chillout for godt voksne som tror de fremdeles er greit unge.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

ALBUM: Elektronika

Röyksopp

«Profound Mysteries»

(Dog Triumph/Warner)

Det er mye å bli besnæret av på Röyksopp sitt undrende sjettealbum. Det sjanglete, ustemte «Westworld»-pianoet i åpningen, Kato Ådlands glidende gitar og den plutselige aggressiviteten i synthene som plutselig og perfekt løser opp i det stillestående store.

Det er også mye natur.

Kanskje ikke så rart fra to karer som i sin tid brukte vinden fra Sandviksfjellet i Bergen som bærende lyd i en Kings of Convenience-remiks.

For øvrig en topp man enklest når etter å ha dradd seg opp en utmattende 908-trinn tung steintrapp. At Stoltzekleiven er utgangspunktet for «The Ladder», det seinsnirklede og nydelige andresporet her tror jeg man skal være betraktelig mer konspiratorisk forstyrret enn undertegnede for å konkludere på. Men det blir i alle fall god chill out av det.

Likevel avsløres dypdykkene den bergensbaserte Tromsø-duoen gjør i mysterieboksen sin som mindre gåtefulle og lønnlig undrende enn man skulle forvente. Som godt voksne folk som leter etter ungdommens grønne da, men synes det er ganske fint å være middelaldrende også.

Susanne Sundfør gjør en litt gjentagende versjon av sine tidligere Röyksopp-samarbeid. Spesielt «If you want me» er en altfor høystemt salme med seige og sakrale synther som jobber seg oppover i patos. Når både torden og hjerteslag hjelper til som lydeffekter blir det mye for mye.

I albumhelheten stikker «Breathe» med Astrid S seg bedre fram enn som enkeltspor. Likevel er det noe med både hennes, Goldfrapps og de andre vokalistenes bidrag som skrur seg mot den trygge Röyksopp-vokalen man kjenner.

Ikke til forkleinelse av noen av de involverte, mer som en betraktning at Torbjørn Brundtland og Svein Berges vokalinstruksjoner er tydelige og spesifikke. En form for perfeksjonert nostalgi, der det søkes etter noe som er større.

Verdien i «Profound Mysteries» er da heller ikke musikken alene.

Röyksopp prøver seg med den smått pretensiøse/ironiske merkelappen «expanded creative universe and a prodigious conceptual project» koblet med eksistensielle «what we don’t know vastly overshadows what we do know».

Dette expanded «creative universe and a prodigious conceptual project» som «Profound Mysteries» skal være er en helhetlig dans av musikk og musikkvideoer. Visuelt lener det seg ofte mot Amazon Prime-serien «Tales from the Loop» (som igjen er basert på Simon Stålenhags kunst). Min favoritt akkurat nå er Andreas Nilssons «Breathe-video. I sin myke absurde abstraksjon klarer den å være ambisiøs, morsom og knirkete på samme tid.

Som ren musikk er det akkurat dette grepet som mangler. De virkelige ambisiøse, morsomme og knirkete poplåtene. Som konsept er det derimot åpenbart at her må det da vitterlig komme mer.

Og at akkurat dét kommer til å ordne seg.