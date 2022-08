POPIKON: Taylor Swift, her avbildet i New York i fjor.

Taylor Swifts låter blir pensum

Taylor Swifts låtskriving blir et eget undervisningsprogram ved et universitet i Texas.

Publisert: Nå nettopp

Faget har fått tittelen «Taylor Swift Songbook», skriver Texas Libereal Arts.

Fra høsten kan altså studentene ved University of Texas i Austin fordype seg i popdronningens etter hvert så store låtrepertoar.

Swift-undervisningen innebærer at artistens poetiske stil (32) skal studeres på samme måte som litterære giganter som Shakespeare, Frost og Keats, men ved å bruke Swift, er planen å forstå samtiden bedre.

Blant annet skal studentene kurses i «kritisk litterær lesning», og Swifts låttekster skal granskes i kulturell sammenheng.

Engelsk-professor Elizabeth Scala skal lede undervisningen. Hun vil analysere Swifts tekster og sette dem i kontekst når det gjelder temaer som har vært aktuelle i generasjoner – som kjønn, språk, opphavsrett, tilhengeres innflytelse på en artist – og kunstneres egen påvirkningskraft.

Helt siden hun fikk sitt store gjennombrudd som 18-åring, har Swifts låter satt rekorder – og vært gjenstand for heftige spekulasjoner om kjæresteutlevering samt opphavsrettskrangler.

Swift og hennes faste produsent Aaron Dessner slapp for øvrig ny låt i sommer – «Carolina» – som inngår i musikken til storfilmen «Where The Crawdads Sing (der krepsene synger)». VGs anmelder ga låten terningkast 4.

Popstjernen, som selv kommer fra Pennsylvania, ble i mai i år hedret med æresdoktortittel på et annet universitet, nemlig Universitetet i New York. Grunnlaget for utmerkelsen er suksessen Swift har oppnådd som musiker. Også ved det universitetet tilbys det et kurs – men da i «Swift som entreprenør».