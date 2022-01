STIRRE TREATMENT: Hvis du ikke hører nok på «Mother» skal Ingrid Håvik og Trond Bersu stirre deg i senk. Gullstøvet kommer i tillegg.

Albumanmeldelse Highasakite – «Mother»: Moderlig behandling

Bulmende av gledelig musikalitet. Men ikke alltid av musikalsk glede.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

ALBUM: POP

Highasakite

«Mother»

(Propeller)

Den eneste duoen i hele universet der begge medlemmer har historikk fra et tubabasert band er tilbake. Friskere enn på veldig lenge.

«We’re in helpless need of a new direction» proklamerer de riktignok allerede på tredje låt. Så kan velge om man skal tolke det bokstavelig, politisk eller som nok et finurlig tekstgrep fra Ingrid Håvik.

Etter å ha hørt på «Mother», det ikke virkelig oppsiktsvekkende eller politiske, men ganske konseptuelle femtealbumet til et av forrige tiårs mest suksessrike norske band er det uansett den helhetlige forståelsen av egen stamina som er solid.

Undertegnede synes at forrige, «Uranium Heart» bare preg av litt for mye stillstand. Og da primært i låttempoet. Det er for så vidt utfordringen med «Mother» også.

Men det er en betraktelig jevnere utgivelse.

Særlig i den forstand at låtene fremstår mer helhetlige. Fremfor overtenkte, tempolave øyeblikk. Trond Bersu bringer dypere synther, bredere klanger og seigt, snublende rytmer, bundet sammen av Ingrid Håviks unike vokal.

Her finnes dessuten flere av hennes morsomste tekster. Eller i alle fall underfundige mininoveller. Tenk Morten Abel anno September When-nivå. Ordlekene fortellinger med ulik brodd.

Det hele kulminerer i et veldig og mektig raveaktig og høydeløftende crescendo, den nærmest perfekt evigvarende «Autopsy». Et monotont og kjølig maskindansende klimaks, som passer enda bedre her enn som overraskende andrespor på høstens singel.

Hvilket også er det besynderlige med albumet. Skal man være litt vrang – og det kan man jo gjerne være – så er halve «Mother» allerede gitt ut.

Foruten det snarkjappe Laurie Anderson-vokodereksperimentet «Under the same Sky» er det knappe 20 minutter med ny musikk her, av 45 totalt. Da inkluderer de tidligere eksisterende 25 altså neste ti minutter lange «Autopsy».

Feige lag, sånn sett. Men slik blir låtrekkefølgen og den indre dynamikken mer interessant enn låtene i seg selv.

Nye – og avsluttende – «Can I Come Home» sprenger over av undrende hjertevarme, og er den mest høystemt vakreste balladen man kommer til å høre i hele vår. Den peker ikke bare tilbake til førstelåten «I Just Moved Here». Men henger mer eller mindre sammen i hofta med «Lover, Where Do You Live?», åpningssporet fra «Silent treatment» (2014.

En slik helhetlig forståelse av sitt eget prosjekt er det få andre band som mestrer. «Mother» er musikalsk noe av det mer prinsippfaste og langsiktige fra Highasakites hoder og hender noensinne.

Nå mangler det bare låter som flere enn låtenes mor (og far) virkelig kan elske.