POPKOMET: Girl in Red, her på en MTV-galla i Ungarn i fjor.

Girl in Red utsetter turné: − Må kanskje opereres

Norske Marie Ulven Ringheim (23), kjent som Girl in red, forteller om skader på stemmebåndene.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I et skriftlig innlegg på InstaStory forteller superstjernen, som nylig opptrådte på Coachella-festivalen i California, at hun må utsette konserter.

Hun har problemer med stemmen.

23-åringen sier at hun i april fikk beskjed fra en norsk halsspesialist om at hun hadde skade på stemmebåndene.

«Han sa til meg at det å synge, etter hvert ville bli vanskeligere for meg», skriver sangeren – nylig kåret til Årets Spellemann.

Les også Årets Spellemann. Årets forbilde Girl In Red er ikke bare en popartist. Hun er også et globalt forbilde.

Men fordi hun ikke ville skuffe fansen i Europa, dro hun ut på turné. Noen av konsertene har hun utsatt underveis, men det er først nå hun forteller mer detaljert om årsaken.

Ulven forteller at en spesialist i London nå på det sterkeste har rådet henne til å reise hjem til Norge for å få profesjonell hjelp for å lære å bruke stemmen annerledes. Så nå reiser hun hjem.

«Jeg må kanskje opereres», skriver hun.

Girl in Red skulle egentlig holde konsert i Paris lørdag. I en melding på konsertarrangørens Facebook-side heter det at artisten er nødt til å utsette Europa-turneen grunnet helseproblemer.

Artisten skriver at hun hadde ønsket hun slapp å avlyse flere konserter. Turneen var allerede utsatt på grunn av pandemien.

«Og siden jeg vet hvor spente dere var over å få se meg, gjør det denne beslutningen enda vanskeligere», skriver hun.

Girl in red forklarer at situasjonen nå «er utenfor hennes kontroll.

«Jeg skal gjøre alt jeg kan for å forhindre at dette skjer igjen», skriver hun – og ber fansen om forståelse.

Hun signerer med gråte-emoji og symbol for knust hjerte.

Horten-kvinnen har på rekordtid fått en massiv fanskare i utlandet, og VG har tidligere omtalt at millionene hagler inn.

Det er nettopp blitt kjent at «Euphoria»-stjernen Hunter Schafer (23) regisserer Girl in Reds kommende musikkvideo.