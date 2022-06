Jeff Beck lover å slippe album med Johnny Depp

– Jeg møtte denne fyren for fem år siden, og vi har ikke sluttet å le siden da, forteller gitarlegenden fra scenen.

Johnny Depp (58) ruller videre som offisielt bekreftet musiker i den pågående turneen med Jeff Beck (77) – som kommer innom Oslo og Kristiansund om tre uker.

Torsdag kveld holdt de nok en konsert på britisk jord, i Gateshead ved Newcastle.

Depp nøyer seg primært med å spille og synge på scenen, og snakker ikke der om rettssaken han vant mot ekskona Amber Heard, mens Beck tar seg av praten med publikum.

Plate i juli

– Vi har faktisk laget et album. Jeg aner ikke hvordan det gikk til. Det kommer ut i juli, sa Beck under Gateshead-konserten ifølge BBC, som også mener at Beck adresserer rettsoppgjøret når han sier:

– For et resultat!

Depp var med på åtte låter i siste halvdel av konserten, melder flere medier. Syv av dem coverlåter, ifølge Setlist:

«Isolation» (John Lennon)

«Time» (Dennis Wilson)

«What’s Going On» (Marvin Gaye)

«Little Wing» (Jimi Hendrix)

«The Death And Resurrection Show» (Killing Joke)

«’Cause We Ended As Lovers» (Stevie Wonder)

«A Day In The Life» (The Beatles)

I rettssaken i Virginia fortalte Depp at musikk var hans første store kjærlighet i livet, før skuespill ble karrieren hans.

Ifølge BBC var ikke alle Beck-tilhengerne på konserten fornøyde med Depps musikalske innsats.

– Det som ødela hele kvelden var den talentløse herr Depp. Han var som en dritings pubsanger på et tidspunkt. Jeg aner ikke hva Jeff Beck tenker her, sier tilskuer Nick Rowe (64) fra Newcastle.

BBC melder også om hundrevis av Depp-tilhengere uten billett til konserten, som møtte opp utenfor i håp om å få kontakt med skuespilleren.

Det skal ha gitt avkastning – ifølge BBC ga Depp autografer og tok en prat med flere av de oppmøtte.

Jeff Beck var med i det populære rockbandet Yardbirds på sekstitallet, og gikk senere videre til en innbringende solokarriere. Han regnes av mange som en av rockhistoriens ypperste gitarister.