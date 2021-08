VIRAL: Russelåt-duoen Meland x Hauken skjønte ingenting da «Chernobyl 2017» plutselig gikk viralt i Japan i starten av 2020. Nå har flere enn norsk russ hørt låten. Under OL har flere millioner hørt den. Foto: Privat

Norsk russelåt spilt på OL-arenaen

Den fire år gamle russelåten «Chernobyl 2017» spilles fortsatt i Japan. – Det er helt sykt, sier Mathias Haukeland etter at han hørte låten på en OL-sending.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Russelåt-duoen Meland x Hauken lagde «Chernobyl 2017» for over fire år siden sammen med Benjamin Beats. Låten ble populær i Japan på grunn av en viral dans på TikTok i starten av 2020.

Den gamle russelåten er fortsatt populær i landet som arrangerer OL.

– Jeg fikk melding helt tilfeldig av Adrian Sellevoll på Instagram, som satt å så på basketballkampen mellom USA og Tsjekkia. I den første pausen i kampen dukket det plutselig en kjent låt på høyttalerne i salen, Chernobyl 2017, forteller Mathias Haukeland i en sms til VG.

Han delte selv en TikTok fra kampen og TV-sendingen hvor låten ble spilt:

– Den gikk viralt på TikTok i Japan i starten av 2020, og har vokst seg større og større siden det. Låten er et ganske stort fenomen der borte, noe som kanskje er grunnen til at de valgte å spille den som pausemusikk for å dra opp energien i salen. Det er ikke godt å si, skriver Haukeland.

Han forteller at noen skriver i kommentarer på TikTok at det ikke var så overraskende at låten blir spilt, ettersom den ofte blir brukt på kamper i basketball og baseball i Japan den siste tiden. Den skal også ha blitt brukt som introlåt for en kjent japansk spiller.

– Det hadde vært mer forståelig om det var en kamp japanere var involvert i. At den ble spilt for flere millioner mennesker, inkludert de proffeste NBA-spillerne i USA, gjør det litt ekstra kult.

Slik var det da de først gikk viralt i 2020:

Også storebroren TIX, Andreas Andresen Haukeland, har gått viralt på TikTok. Flere av verdens største tiktokere har laget videoer med låten hans «Brosjan Jesus».

Lagde egen Japans russelåt

Haukeland forteller at det kun er flaks at låten gikk viralt på andre siden av verden.

– Ettersom hypen ikke har stoppet, har jeg og Sander Meland bestemt oss for å satse alt i Japan. Vi lagde nylig en «russelåt» på japansk som heter «Tana High 2021» som en uoffisiell skolesang til den skolen som gjorde «Chernobyl 2017» viral, sier han og av slutter:

– Det er fremdeles et par dager igjen av OL, så hadde vært gøy om den skulle bli spilt flere ganger.