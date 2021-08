ÅPEN OM KROPP: Popartisten Billie Eilish er en av mange som lar seg påvirke av idealiserte kropper på Instagram. Foto: John Locher / AP

Billie Eilish om selvbilde: − Jeg er ikke fornøyd med kroppen min

I et nytt intervju åpner Billie Eilish opp om hvordan sosiale medier preger hennes syn på egen kropp.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: Nå nettopp

– Jeg ser folk på internett som har et utseende som jeg aldri vil være i nærheten av å se ut som, innrømmer den plateaktuelle artisten Billie Eilish i et intervju med The Guardian.

– «Herregud, hvordan er det mulig å se sånn ut?» Jeg kjenner denne industrien til benet, og jeg vet hvordan folk redigerer bilder, og jeg har kunnskap nok til å vite hva som er ekte og hva som er falsk. Likevel ser jeg bildene og tenker: «Oi, det der får meg til å føle meg skikkelig dårlig».

Den 19-år gamle popartistens meninger om å normalisere kropp, kroppspositivisme og aktivisme mot seksualisering av kvinner, har skapt engasjement verden rundt.

Hun har selv opplevd hets og stygge kommentarer om kroppen sin.

Stjernen har for eksempel vært åpen om at hun ikke vil bruke tettsittende klær, for å slippe kommentarer om kroppen sin.

Ber om respekt

I mai overrasket hun derfor fansen da hun delte bilder av seg selv i forbindelse med et Vogue-intervju, der hun var kledd i tettsittende klær, sensuelle korsetter og høyhælte sko.

Bildene skapte blandede reaksjoner, men først og fremst ble hun hyllet for å ta kontroll over egen kropp.

– Å vise kroppen din og å vise huden din – eller ikke – burde ikke frata deg respekt, sa hun den gangen.

Til den britiske avisen er hun likevel ærlig om hvordan sosiale medier påvirker selvtilliten hennes, samtidig som hun prøver å ha god nok selvtillit mens hun opptrer på scenen.

For selv med negative tanker som trenger seg på, medgir popsensasjonen at hun totalt sett prøver å være positiv og aksepter den kroppen hun har.

– Altså, jeg er veldig trygg på meg selv, og jeg er veldig fornøyd med livet mitt. Jeg er åpenbart ikke fornøyd med kroppen min, men hvem er egentlig det?