HOLDER SEG TRAVLE: I nær desperasjon over arbeidsledigheten under pandemien, satte D.D.E. seg ned og skrev en musikal basert på sine egne sanger. Fra venstre Daniel Viken, Eivind Berre, Arnt Egil Rånes, Bjarne Brøndbo, Eskil Brøndbo og Bård Jørgen Iversen.

Fullt julekjør for D.D.E.: − Ren risikokapital

Trønderheltene varter opp med livesendt, digital julemusikal midt i juleturneen – med Solveig Kloppen som «gjesteartist»!

– Solveig var hyggelig nok til å si ja til å spille ekskona til rollefiguren min, forteller Bjarne Brøndbo til VG.

– Vi har laget ei historie som handler om livet, om en kar som oppdager at kjerringa har funnet seg en annen, han har mistet omsorgsretten til barna og ser den «nye» lykkelige familien dra av gårde, mens han går ensom inn i sin meget sparsommelige ungkarsleilighet, sier Brøndbo og lover samtidig at det «går likar» utover i fortellingen.

Julemusikalen – som finner sted førstkommende torsdag – har fått navnet «Jula gir mæ så mang fine drømma. En D.D.E. julemusikal».

Brøndbo selv kaller det et «heiltoillat prosjekt».

– Dette er jo innovasjon basert på ei krise der vi som artister får et regelverk tredd nedover hodet på oss som gjør at vi ikke kan utøve yrket vårt. Jeg har ikke sett at noen har gjort noe lignende før, og sånn sett vet vi vel ikke om vi får det til slik vi har tenkt, vi heller, skratter han.

Musikalen finner sted på den digitale konsertscenen vierlive.no. Den fysiske lokasjonen er Gamlebyen i Fredrikstad, og D.D.E.-gutta har skrevet inn sine egne sanger i et tablå som kommer til å romme blant annet både Frelsesarmeens hornorkester, barnekor og julenissen, for å nevne noe – helt live, uten klipp av noe slag.

Ideen fikk de i løpet av sommeren da covid-19 førte til full arbeidsstopp – noe måtte de finne på for å få tiden til å gå.

FRA PRØYSENHUSET: Den 14. desember er Solveig Kloppen gjest hos Bjarne Brøndbo i TV2-programmet «Julekveld hos Prøysen». Fire dager tidligere opptrer de sammen i Fredrikstad i forbindelse med den digitale DDE-musikalen «Jula gir mæ så mang fine drømma». Foto: Øyvind Sandnes/TV 2

– Dette blir mildt sagt noe helt annet enn en statisk konsert på Rockefeller. Og musikalen er jo ekstremt distriktsvennlig da. Har du mobilt bredbånd, kan du se den fra Sydney eller Sør-Afrika, om du vil. Vi skal levere julestemning til alle som vil ha, sier Bjarne Brøndbo.

Ifølge evenementets Facebook-side er det 3400 som hittil har kjøpt billetter til musikalen. Brøndbos håp er at satsingen iallfall går break-even.

– Dette er ren risikokapital for oss, men det ser brukbart ut. Og alle får betalt på vanlig måte! Så får vi se om det blir et lite overskudd igjen til bandet, vi håper jo det.

Etter at sommerturneen måtte avlyses har D.D.E. startet sin tradisjonelle juleturné og endelig fått høre litt publikumsjubel igjen. De har ennå ikke fått utbetalt noen kompensasjon for sommerturneen, men fra stimuleringsordningen har de mottatt 6 millioner.

– I vårt tilfelle fungerer den optimalt. Alle får lønn, lokalene får aktivitet og publikum får en konsertopplevelse, noe de sårt trenger etter et meget spesielt år. Vi kjører på med det samme budsjettet som tidligere juleturneer, minus barnekor – da blir vi for mange på scenen. Smittevernregimet er meget strengt, men det funker, sier Brøndbo.

I år har de også lagt inn en liten bolk med ønskekonsert.

– Det kan kanskje virke rart å få servert «Rompa mi» på en julekonsert, men vi må gi folk det de vil ha! Og avslutningsvis tar vi «Nykoka kaffe» som vi spilte i begravelsen til Frode (Viken, red.anm.) og minner folk på at det er han som har skrevet de fleste av sangene de har hørt i kveld. Det er en kulturskatt vil bli stående i lang, lang tid, sier han.

Når VG ber Bjarne Brøndbo kort oppsummere dette rare året, svarer han faktisk «helt okay».

– Til tross for at 2020 startet på verst tenkelig måte, er det noen andre kvaliteter som har bydd seg fram. Jeg har hengt i denne stroppen i så mange år at når du først blir tvunget til å slappe av, merker du hva turné-livsstilen kan føre til. Du får en korreks på hva mye reising, mye dårlig mat, mye alkohol – slike ting – gjør med kroppen din og spør deg sjøl; vil jeg ha det sånn resten av livet? Det går faktisk an å leve livet på andre måter. Nei, tross nedgang i økonomien så har det vært et bra år, også familiemessig.

