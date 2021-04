SER I TAKET: Amerikanske Julia Michaels har flere norske hits enn de fleste norske artister. Foto: UNIVERSAL

Julia Michaels - «Not in Chronological Order»: Hitmaker glemte hits

Hun har løftet Astrid S, Kygo og Justin Bieber. Hun skrev fjorårets norske låt. På egen hånd har Julia Michaels derimot et forunderlig fravær av mulige hits.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

ALBUM: POP

Julia Michaels

«Not in Chronological Order»

(Republic/UMG)

Om noen populærkulturell samtidsartist skal helliggjøres som norgesvenn, så er det Julia Michaels. Ikke fordi kalifornieren (så vidt meg bekjent) er så innmari begeistret for Norge, 17. mai og brunost og alt det derre der.

Men fordi vårt lille land og hennes artist/låtskriverpersona har en tendens til å krysses ved stadig flere tilfeller. Hun var en låtskriverne på Astrid S sin «Hurt’s so Good». Hun var med Kygo da han avsluttet OL i Brasil. Hun var med Kygo en av gangene han spilte på Koengen. Hun sto bak hiten «If the World Was Ending» som ble beæret som «Årets Låt» under årets Spellemann-utdeling, i Frida Ånneviks «Hvis Verden»-oversettelse.

For eksempel.

Så, hvis verden raser sammen, er dette sagt: Julia Carin Cavazos, som hun egentlig heter, har en imponerende musikalsk Linkedin-profil. Vi har ikke engang vært innom Justin Biebers «Sorry», Selena Gomez sin «Lose You to Love Me» og, eh, Linkin Park sin «Heavy».

Eller hennes egen, tett på milliarden-hit, «Issues».

Som for øvrig Stargate var med på. For å føre fokus tilbake til Norge. Nevnte jeg at hun har vært på Skavlan, på den tiden han fremdeles hadde seere? Det bør ikke overraske om Abid Raja for lengst har invitert henne til å fremføre «Ja vi elsker» og et Jens Book Jenssen-potpurri når vi snart runder pandemiens andre nasjonaldag.

Før dét har hun uansett debutert som albumartist.

«Not in Chronological Order» er dessverre ikke like fokusert som de to foregående EP-ene hennes. Her har man i stedet tatt ti låter som høres ut som om de ikke har passet inn noe annet sted. Som låtskriverkollektivet bak gjerne vil ha ut i verden likevel.

Albumet tasser passe rotete av gårde fra gitartung pop («All Your Exes», «Love is Weird») via fingerplukkende gitarballader («History», «That’s The Kind of Woman») til pianostødige EDM-anthems («Little Did I Know»). Sistnevnte har et slikt gospelpotensial som vil få videoene til å dunke ekstra kraftig på TikTok de nærmeste ukene.

«Orange Magic» høres helt uironisk ut som en Alanis Morisette-ballade. På samme måte som «All Your Exes» kunne vært den sinna versjonen av samme Morisette, eller en Lana Del Rey på speed. Mens «Wrapped Around» virker som noe Dua Lipa har ristet på hodet til. Og så videre.

Michaels har en fyldig og variert vokal som knytter alle disse vekslende sjangerne sammen. Dessuten har hun en forbilledlig evne til å gi selv de enkleste, tilnærmet banale, tekstlinjer ømhet og innlevelse.

Likevel blir albumet ganske trøttende sånn omtrent rundt halvveis, rundt den ikke voldsomme 2020-hiten «Lie Like This». Derfra og ut er albumet mest interessant i hvordan hun finner glød og engasjement i hver eneste låt.

I motsetning til SIA, en annen låtskriver som etter hvert trådde lenger fram i offentligheten, klarer ikke Julia Michaels å fremstå som en «hel» artist i løpet av disse ti låtene. Eller å få albumet til å være så helstøpt som man skulle forvente fra en så erfaren bransjeperson.

Det gjør ingenting. Det dukker nok opp noen nordmenn som trenger hitbistand i fremtiden også.