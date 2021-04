FRIKJENT: Kamelen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Kamelen frikjent for å ha ropt «fuck the police»

Rapperen får medhold av Agder lagmannsrett, som omgjør den omstridte domfellelsen.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Marcus Kabelo Møll Mosele (28), kjent under artistnavnet Kamelen, er tidligere dømt for forulemping av offentlig tjenestemann.

I april 2020 ble han av politimesteren i Agder ilagt forelegg på 12.000 kroner, subsidiært 24 dager fengsel. Artisten vedtok ikke forelegget.

I Kristiansand tingrett ble han i september dømt til en bot på 8000 kroner, subsidiært 16 dagers fengsel. I tillegg kom saksomkostninger på 2000 kroner.

Dommen var også for å ha hindret offentlig tjenestemann i å utføre en tjenestehandling, samt bruk av narkotika.

Bakgrunnen var en konsert på utestedet Kick i 2018, hvor artisten ropte «fuck the police» i mikrofonen, mens to tjenestemenn i gule refleksvekster befant seg i lokalet.

Dommen har vært omdiskutert.

Det var Rett24 som først omtalte lagmannsrettens nye avgjørelse.

Ikke tilstrekkelig bevis

I den ferske dommen heter det blant annet:

«Det vises til at ropene var en del av hans vanlige show, og som han brukte som allment uttrykk av misbilligelse mot politiet og andre offentlige myndighetsorganer. Ut fra den konkrete konteksten og under de omstendighetene uttrykket ble fremsatt, er det ikke ført tilstrekkelig bevis for at Moseles forsett var å forulempe de to tjenestemennene.»

– Dette er velfortjent og på tide, det skulle bare mangle. Det føles som om de var ute etter å ta ham, men de greide det ikke i dette tilfellet, sier Kamelens manager Leo Ajkic til VG.

Han sier at artisten selv er opptatt i studio akkurat nå.

– Jeg tror han er skikkelig glad, jeg tror han føler dette går hans vei, sier Ajkic.

* VG kommer med mer