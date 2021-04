Foto: Henrik Montgomery/TT NYHETSBYRÅN /

Sveriges Eurovision-håp må gjennom et inngrep

Toursin «Tusse» Chiza (19) sliter med stemmen og har ikke funnet årsaken.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den svenske artisten knuste alle under Melodifestivalen tidligere i år med låten «Voices» – til tross for at han hadde vond hals og stemmeproblemer også før finalen. Etter seieren gikk han på en smell og mistet stemmen helt.

Tusse forteller på Instagram at han fortsatt ikke er i form, men at han får oppfølging av lege.

«Jeg kommer i løpet av noen dager til å få utført et mindre inngrep, der legen skal se nærmere på hva dette kan skyldes. Deretter er jeg beordret til å hvile i en uke, så da drar jeg hjem til Dalarna og gjør det», skriver 19-åringen.

«Gjett om jeg kommer til å få tid til mye skolearbeid! Ingenting å bekymre seg for, men jeg kjenner at jeg må ha dere med meg i dette», skriver Tusse til sine nær 63.000 følgere.

Den svensk-kongolesiske sangeren, som også vant «Idol» i Sverige for to år siden, har tidligere forklart at «Voices» er for alle som er ensomme.

Norge og Sverige spås Topp 10

Tusse skriver i sitt ferske innlegg til at han håper på det beste når det gjelder stemmen, så han kan stille pigg og uthvilt i Rotterdam om litt under fire uker.

Der skal han konkurrere mot blant andre norske Andreas «TIX» Haukeland (28). På betting-oversikten Oddschecker, har Sverige og Tusse i skrivende stund plassert seg på en sjetteplass, mens TIX og Norge er på niende.