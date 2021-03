SAMMEN PÅ SCENEN: Cardi B og Megen Thee Stallion. Foto: Kevin Winter / Getty Images for The Recording A / NTB

Megan Thee Stallion skrev Grammy-historie da «WAP» ble «WET»

Hun fikk endelig fremføre superhiten «WAP» sammen med Cardi B. Samtidig stakk Megan Thee Stallion av med tre Grammy-priser.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De skapte store overskrifter sammen da låten «WAP» ble sluppet i august, men først i natt fikk de fremføre sangen sammen på direktesendt TV.

«En måpende forestilling», skriver Variety. Store deler av sangen var sensurert, og «WAP» ble til «WET» for TV-seerne.

«Selv om de kanskje ikke fikk være så drøye som de ønsket, beveget Cardi B og Mehan Thee Stallion seg som om det ikke var noen morgendag. Og den vanvittige bakgrunnsgrafikken forsterket sangens fargerike natur», skriver Entertainment Weekly.

«Duoen virket triumferende i flere forskjellige posisjoner, til tross for at varemerket ble endret til «WET, WET, WET», kom mye av den opprinnelige lyrikken frem i prime time», skriver New York Times.

Megan Thee Stallion stakk av med hele tre priser, to av dem med Beyoncé for låten «Savage», under nattens show. Hun fikk også pris i den gjeve kategorien «beste nye artist».

– Jeg vil ikke gråte. Dette har vært et helvetes år, men vi har klart det, sa hun fra scenen.

les også Grammy: Blue Ivy Carter (9) og mamma Beyoncé skapte historie

Hyllet av Billie Eilish

Fjorårets store Grammy-vinner Billie Eilish (19) vant sin femte og sjette Grammy-statuett søndag.

Med James Bond-låten «No Time To Die» dro hun i land seieren sammen med broren Finneas i kategorien for «beste sang skrevet for visuelle medier».

Under utdelingen i år var hun nominert i ytterligere tre kategorier for låten «Everything I Wanted», som til slutt stakk av med én pris: «Årets innspilling».

Da benyttet artisten anledningen til å hylle Megan Thee Stallion.

– Dette er veldig flaut. Jeg hadde tenkt til å skrive en tale om hvor mye du fortjente denne prisen, men så tenkte jeg at de uansett ikke kom til å velge meg. Det var litt, den er din. Du fortjener den. Du har hatt et år jeg synes er ustoppelig. Du er en dronning. Jeg vil gråte når jeg tenker på hvor høyt jeg elsker deg, sa Eilish.

TO PRISER: Billie Eilish stakk av med to Grammy-priser. Foto: KEVIN MAZUR / HANDOUT / Getty Images for The Recording A

Taylor Swift med historisk trippel

For tredje gang vant Taylor Swift årets album under Grammy Awards. Med det ble hun den første kvinnen til å vinne prisen tre ganger, skriver nyhetsbyrået AP. Prisen fikk hun for albumet «Folklore».

– Det er et album som gir de muligheten til å kjenne på følelsene dine, og som er et resultat av isolasjon, beskriver Swift i en dokumentar på Disney+ ifølge CNN.

I 2008 fikk hun prisen for albumet «Fearless», og i 2016 for albumet «1989». Dermed har Swift fått prisen for tre av de åtte albumene hun har gitt ut.

FIKK PRIS: Taylor Swift Foto: Kevin Winter / Getty Images for The Recording A / NTB

Kun Frank Sinatra, Stevie Wonder og Paul Simon har vunnet prisen tre ganger.

Totalt har Swift vunnet 11 Grammys.

– Mest av alt vil jeg takke fansen. Dere har møtt oss i denne fantasiverdenen som vi har laget, og jeg kan ikke uttrykke hvor beæret vi er, sa Swift fra scenen.

Swifts ekskjæreste Harry Styles, som åpnet årets prisutdeling, vant for øvrig sin første Grammy, for «beste soloprestasjon, pop» for låten «Watermelon Sugar».

Norsk vinnersjanse

Norge stilte med vinnersjanser foran Grammy Awards. Låtskriveren Caroline Ailin (31) fra Bodø var nominert i kategorien «årets innspilling» med Dua Lipas hit «Don’t Start Now», som medprodusent sammen med Ian Kirkpatrick. Den prisen gikk altså til Billie Eilish.

Hun var også nominert i kategorien «årets låt» for samme låt, men den prisen gikk til H.E.R. og låten «I Can’t Breathe». Den ble lansert kort tid etter politidrapet på George Floyd 25. mai i fjor, og omtales som en protestsang.

Linn Wie Andersen fra Rælingen var nominert for beste spesialutgivelse sammen med Paul McCartney for «Flaming Pie Collectors Edition», men tapte denne til fordel for Lawrence Azerrad og Jeff Tweedys «Ode to Joy».

Aurora Aksnes (24) sto også oppført på nominasjonslisten, fordi låtskriverne som står bak sangen «Into The Unknown» (fra filmen «Frozen 2», hvor hun synger) var nominert i kategorien «beste sang skrevet for visuelle medier» – men Eilish stakk altså av med seieren i denne kategorien.

Her er årets vinnere

VG oppdaterer listen over vinnerne i et utvalg kategorier etter hvert som de annonseres. Totalt skal det deles ut hele 83 priser – se alle vinnerne her.

Hovedshowet:

Beste nye artist: Megan Thee Stallion

Beste countryalbum: Miranda Lambert – «Wildcard»

Beste individuelle popopptreden: Harry Styles – «Watermelon Sugar»

Beste melodiske rapopptreden: Anderson .Paak – «Lockdown»

Beste latinopop eller urbane album: Bad Bunny – «YHLQMDLG»

Årets låt: H.E.R. – «I Can’t Breathe»

Beste raplåt: Megan Thee Stallion og Beyoncé – «Savage»

Beste popvokal-album: Dua Lipa – «Future Nostalgia»

Beste R & B-opptreden: Beyoncé – «Black Parade»

Årets album: Taylor Swift – «Folklore»

Årets innspilling: Billie Eilish: – «Everything I Wanted»

Andre priser: