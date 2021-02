BLIR TOBARNSMOR: Elisabeth Carew, her på Universals sommerfest i 2018. Foto: Frode Hansen, VG

Elisabeth Carew er gravid: − Termin til sommeren

Elisabeth Carew (35) venter barn nummer to.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder popartisten på Instagram.

«Buksa er blitt trangere siste tiden og det er sånn det skal være. Tenk at lillejenta vår blir storesøster til sommeren. Gjetter du om det er lillesøster eller lillebror hun får?», spør 35-åringen følgerne sine.

Carew har også postet bilde av den voksende magen – med emneknaggen «2under2»:

Dagbladet var først med å melde nyheten.

Barnefaren er Carews kjæreste Svein-Olav Grevstad (40), som jobber som foredragsholder innen hjernehelse og mentale prosesser.

– Skal nyte

– Formen begynner endelig å bli bedre, så nå skal jeg bare nyte tiden frem mot sommeren da jeg har termin, skriver Carew i en SMS til VG.

– Vi har en datter som er 18 måneder i dag, så vi får to under to år og er spent på hvordan den hverdagen blir, legger hun til.

Carew postet dette bildet av seg og samboeren for to uker siden, da han rundet 40:

Carew og Grevstad har holdt sammen i snart fire år og fikk datteren Milea 10. august 2019.

Storebror Carew venter også

Elisabeth Carew, også kjent fra «Frokostshowet» til radiokanalen P5, er lillesøster til fotballstjernen John Carew (41). I oktober i fjor ble det kjent at også han venter barn med kjæresten Pernille Juvodden (24).

Det fryder Elisabeth seg over:

– Det blir det hyggelig at min lille får en kusine som bare er noen måneder eldre, siden broren min får en datter i mars. Så dette er stor stas, og vi er så takknemlige! sier hun til VG.

Da den vordende tobarnsmoren kunngjorde gravidnyheten litt før klokken 08 onsdag morgen, strømmet gratulasjonene raskt på.

«Gratulerer, hønemor!!!», skriver Sandra Lyng under bildet. Også Admiral P og Lene Alexandra Øien var kjapt ute på tastaturet.