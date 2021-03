FRONTFIGUR: Rammstein-vokalist Till Lindemann, her på scenen i Hanover sommeren 2019. Foto: CHRISTOPHE GATEAU/DPA

Rammstein flytter konsert fra Trondheim

Det skulle bli tidenes største konsert i Trøndelag. Nå må den flyttes til 2022, og dermed til Oslo.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

– Å ikke kunne avholde konserten i Trondheim etter så mye hardt arbeid med Livesentralen, lokalsamfunnet i Trondheim og Rammstein er en stor skuffelse, sier promotør Mark Vaughan i All Things Live, som arrangerer konserten.

– Vi har virkelig prøvd absolutt alt vi kan for å holde konserten i Trondheim, men dessverre var det ikke mulig.

Oslo eller ingenting

Dermed blir det nok en forflytning av det planlagte arrangementet med de tyske metalgigantene, som sist besøkte Norge på Ullevaal Stadion i Oslo i august 2019.

På det tidspunktet var planen at Rammstein skulle holde to trondheimskonserter på rappen sommeren 2020, i skihoppanlegget i Granåsen.

På grunn av pandemien ble disse showene flyttet. Den nye planen ble én stor konsert som skulle finne sted på Leangen Travbane 25. juli i år. Ifølge All Things Live er det solgt 55.000 billetter til arrangementet.

Etter lengre tid med spekulasjon om hvorvidt det ville bli noe av konserten i sommer, bekrefter All Things Live nå at det ikke blir det.

Mark Vaughan sier til VG at de har sett på alle tenkelige løsninger i trondheimsområdet, i perioden Rammstein planlegger å være på veien i 2022.

Til slutt måtte konsertarrangøren konkludere med at det ikke var mulig, og at det enten ville bli Rammstein-konsert i Oslo neste år eller ingen Rammstein-konsert i Norge i det hele tatt i denne runden.

Refunderer

Oslokonserten vil finne sted 24. juli 2022, på et hittil uprøvd område for slike begivenheter: Bjerke Travbane.

– Vi er mildt sagt begeistret over å få Rammstein-konserten. Vi har jobbet med å gjøre Bjerke Travbane konsertklar i et par år nå, men prosessen stoppet opp i fjor på grunn av covid-19. Det er derfor en stor glede at vi endelig har landet samarbeidet med All Things Live, sier Arnlioth Heltberg, administrerende direktør ved Bjerke Travbane.

HER BLIR DET LIV: Bjerke Travbane. Foto: Terje Bringedal

Billetter kjøpt til Leangen vil gjelde på Bjerke, og de som ønsker det vil få sine kjøpte Leangen-billetter refundert, ifølge All Things Live.

Vaughan sier at publikum nå har en måned på å få billettene refundert.

Kapasiteten på Bjerke er satt til 60.000 publikummere. Et visst tilfang av nye billetter vil derfor dukke opp når salget starter 23. april: 5000 pluss det som eventuelt refunderes.

Konsertarrangøren gjør oppmerksom på at de 30.000 billettene til Ullevaal-konserten i 2019 forsvant på en halvtime.

«Strålende stormannsgalskap», mente VGs anmelder om den konserten, og ga terningkast 6. Aftenposten og Dagbladets anmeldere sa seg enige i vurderingen.

«Det er vanskelig å forestille seg at en hardrockkonsert kan bli stort mer velregissert – eller bedre – enn dette», jublet VGs kritiker.